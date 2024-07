Despre iubiri de neclintit Mă întorc acasă - Andra

Andra aduce în lumina reflectoarelor „Mă întorc acasă" cu o pasiune care te captivează instantaneu. Versurile adânci și emoționale vorbesc despre dragostea sinceră și devotamentul neclintit față de celălalt, în ciuda obstacolelor întâlnite în călătoria vieții.

Ritmul piesei, inspirat din folclor, amplifică intensitatea și autenticitatea mesajului transmis. Vocea inconfundabilă a Andrei adaugă o dimensiune profundă și emoționantă piesei, creând o atmosferă de intimitate și sinceritate. Este o piesă care te provoacă să reflectezi asupra semnificației iubirii și a legăturilor puternice care ne definesc ca ființe umane.

Piesa a fost scrisă de Andra Brebu și Olivia Addams, iar producția a fost realizată de Emanuel Masson (Manu).

,,În brațele omului iubit te simți întotdeauna ca acasă. Despre acest sentiment unic și despre iubire adevărată este noua mea piesă, un cântec cu influențe tradiționale, pentru că sunt cu sufletul aproape de tradițiile noastre, după cum deja stiți." ne spune Andra.

Una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră de peste 20 de ani, 13 albume la activ, multiple piese pe #1, încoronată cu titlul de Best Romanian Act și Europe Best Female Artist la MTV Europe Awards, în 2016, Andra este un pionier în industria muzicală și o adevărată inspirație pentru perseverența și versatilitatea de care dă mereu dovadă. Sub numele său stau multiple colaborări cu nume de succes atât din România, cât și cu artiști și compozitori onorați cu Grammy-uri, precum Enrique Iglesias, David Bisbal, Descemer Bueno, Lil Eddie și mulți alții. Artista este o prezență strălucitoare și în lumea televiziunii, fiind jurat în cadrul emisiunii ,,Românii au talent" încă din prima ediție și experimentând acest rol și în cadrul emisiunilor ,,Vocea României" și ,,Vocea României Junior". În mediul online, Andra se poate lăuda cu o sumă de 8 milioane de urmăritori pe toate platformele. Cel mai recent succes al său este piesa ,,Nu m-am gândit la despărțire", o colaborare cu Andrei Bănuță, care a stat timp de 19 săptămâni în Top 10 Media Forest, cu peak position #1, piesa cucerind, de asemenea, și platformele de streaming. Mai mult decât atât, Andra a colaborat cu una dintre cele mai de succes artiste de Flamenco și Spanish Pop, India Martinez, pentru piesa "El Vuelo". Mai mult decât atât, una dintre ultimele sale colaborări cu The Motans pentru ,,Înapoi în viitor" a fost în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio timp de câteva săptămâni la rând.