Emily Burghelea, la un pas de moarte! Influencerița, implicată într-un grav accident în Africa

Emily Burghelea, influencerița de 25 de ani, a trecut prin momente de groază în timpul vacanței din Africa, fiind implicată într-un grav accident de mașină.

Emily Burghelea a trecut prin momente de coșmar în timpul vacanței sale din Africa. În vârstă de 25 de ani, vedeta a fost implicată într-un accident grav de mașină, eveniment care a șocat comunitatea sa de fani și a adus-o pe Emily în pragul disperării.

Într-o serie de postări pe rețelele de socializare, Emily a împărtășit detalii tulburătoare despre incident. Cu fața umflată și corpul plin de vânătăi, ea a publicat imagini în care descrie experiența traumatică:

„Vreau să cred că e doar un coșmar”. Ulterior, influencerița a postat un videoclip în care își tratează rănile, menționând că: „E un miracol că am rămas în viață”.

Fanii, înspăimântați de starea ei, au asaltat-o cu mesaje de susținere și întrebări, dorind să afle mai multe despre ce s-a întâmplat. Emily a revenit cu detalii șocante despre accidentul care a avut loc în timp ce se îndrepta spre aeroport. Taxi-ul în care se afla s-a izbit violent de un TIR parcat pe drum, într-o zonă neiluminată. Impactul, la o viteză de 80 km/h, a fost devastator.

„Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu. Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii. Eram doar eu, cu nașa. Toată familia ne aștepta la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis... M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic „Tatăl Nostru" și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin."

Emily a continuat să povestească despre momentele de după accident, când a realizat că nașa ei era inconștientă și delira:

„Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam. Striga doar „Where is my son?”. Un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.”

Influencerița a recunoscut că accidentul a lăsat urme adânci, atât fizice cât și emoționale:

„Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat...”

Nu este prima dată când Emily Burghelea se confruntă cu ghinioane în timpul călătoriilor. Chiar din prima zi a vacanței în Mauritius, vedeta a avut parte de incidente nefericite.

„Prima zi în Mauritus și deja mi-am scrântit glezna... Așa durere nu am simțit nici la naștere și am născut de două ori, natural! Numai eu puteam să pățesc asta! Am pierdut bagajul copiilor și am sărit pe lângă piscină, ambele în aceeași zi! Măcar avem aer condiționat! Ce să fac să îmi treacă mai repede!", a povestit Emily cu tristețe.