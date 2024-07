Andreea Ibacka și-a găsit câinii! Anunțul său a fost distribuit în număr mare: Din toată inima noastră vă rugăm să ne ajutați...

Andreea și Cabral Ibacka se confruntă cu momente de mare îngrijorare după ce doi dintre cei trei câini ai lor au dispărut din curtea apartamentului în care sunt cazați în Mamaia Nord. Vedeta a apelat la ajutorul comunității printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, în care a furnizat detalii despre circumstanțele dispariției și descrierea câinilor.

„AJUTOR! Așa cum știți că facem de mulți ani încoace, am plecat în concediu alături de copii și căței. Suntem la mare la MAMAIA NORD – NĂVODARI, iar în cursul acestei nopți 2 dintre cățeii noștri au dispărut din curtea apartamentului în care suntem cazați. Au îndoit gardul și au săpat pe sub el. Sunt doi cane corso de culoare neagră, mascul și femelă, bătrâni (8 ani), sterilizați. Nu sunt agresivi și răspund la numele MAKI și MAYRA. Unul dintre ei este sub tratament pentru epilepsie (ce trebuie administrat cât mai rapid). De la ora 7.45 îi căutăm cu mai multe mașini, însă salvarea lor pare imposibilă fără ajutorul vostru. Din toată inima noastră vă rugăm să ne ajutați să îi aducem înapoi acasă. Dacă i-ați văzut sau găsit: 0747.280.005 Cabral Ibacka, Tiara Ibacka”, a transmis Andreea Ibacka pe contul ei de socializare.

Dispariția câinilor Maki și Mayra, ambii cane corso de culoare neagră și sterilizați, a stârnit o mobilizare rapidă printre prieteni și fani, care au început să-i caute alături de familie. Grija este cu atât mai mare cu cât unul dintre câini necesită tratament urgent pentru epilepsie, boală care poate pune viața în pericol fără medicația corespunzătoare.

Într-un alt anunț recent, Andreea Ibacka a dezvăluit că apartamentul lor de la mare, situat în Mamaia Nord, este scos la vânzare. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini și detalii despre locuință, subliniind frumusețea și confortul acesteia.

„Se vinde! În ultimii ani am avut cea mai frumoasă casă de la malul mării. Cu o magie aparte a locului, pe noi ne-a convins s-o cumpărăm în primele 5 minute de când am văzut-o. Un apartament în MAMAIA NORD, situat fix lângă plajă, amenajat într-un stil care te conduce direct în vacanță. O investiție bună sau un cămin atât de primitor încât noi am venit şi iarna şi vara şi ne-am simțit la fel de bine. Foarte aproape de bloc sunt multe spații comerciale, restaurante, distracții pentru copii deschise tot timpul anului. Și fiindcă familia noastră s-a mărit între timp, iar planurile s-au mai actualizat, ne pregătim să ne luăm rămas bun de la acest cuibușor. Să îl predăm complet mobilat şi utilat unei alte familii care să se bucure de briza mării şi de muzica valurilor. Poate chiar din acest sezon, totul este pregătit. Recapitulând, avem living și bucătărie deschisă, 1 dormitor, 1 baie, hol, 1 terasă cu vedere la mare, suprafață totală 60 mp utili. Capacitate de cazare: 4 persoane. Imobil din 2019, etajul 3 din 5, în bloc cu lift”, a scris Andreea Ibacka.