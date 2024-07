Andreea Esca reacționează la revenirea Ginei Pistol în televiziune! Ce mesaj i-a transmis prezentatoarea tv

Gina Pistol revine pe micile ecrane ca prezentatoare a sezonului 9 din „MasterChef România” la Pro TV. După doi ani de pauză, vedeta revine în televiziune și se alătură echipei formată din Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, foștii săi colegi de la „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

Vestea a stârnit numeroase reacții în mediul online, una dintre cele mai notabile fiind cea a Andreei Esca. Celebra prezentatoare de știri de la Pro TV a salutat revenirea Ginei Pistol printr-o postare pe contul său de Instagram, unde are peste 678.000 de urmăritori.â

Gina Pistol a exprimat într-un comunicat oficial entuziasmul și provocarea pe care o reprezintă noul său rol:

Reîntâlnirea cu cei trei chefi a fost descrisă de Gina ca fiind emoționantă și plină de bucurie:

Noua ediție a „MasterChef România” va debuta în această toamnă la Pro TV, promițând seri pline de preparate delicioase și competiții acerbe între bucătarii amatori, care se vor lupta pentru titlul de MasterChef România 2024.

Într-un interviu pentru viva.ro, Gina Pistol a vorbit despre dificultățile care au determinat-o să se retragă temporar din televiziune în 2022. Aceasta a dezvăluit că s-a confruntat cu depresie postnatală, epuizare și probleme de sănătate cauzate de COVID-19, toate acestea contribuind la decizia de a lua o pauză.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu. Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt”.