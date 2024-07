Liviu Teodorescu sărbătorește primul an al micuței sale: Te iubesc, Ecaterina!

Liviu Teodorescu, talentatul cântăreț și compozitor român, sărbătorește astăzi un moment cu totul special în viața sa - primul an de viață al micuței sale fiice, Ecaterina. Artistul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, exprimându-și profundul său sentiment de dragoste și împlinire.

„Acum un an pe vremea asta, te nășteai tu. Din prima secundă în care te-am ținut în brațe (poză 2), am știut că sunt îndrăgostit pe viață. Nu există cuvinte să explice și nici metafore să încadreze. Te iubesc, Ecaterina ❤️ La Mulți Ani! #1an.”, a scris Liviu Teodorescu pe Instagram, alături de o fotografie adorabilă cu el și fiica sa.

Liviu Teodorescu, cunoscut pentru hiturile sale muzicale și pentru povestea sa de dragoste cu Iulia, este acum și un tătic dedicat, care adoră să împărtășească momente speciale cu familia sa. Încă de la venirea pe lume a micuței Ecaterina, artistul a fost profund implicat în rolul său de tată, ceea ce l-a adus în centrul atenției într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

„Sunt un pic obosit, dar foarte fericit. (...) E greu de pus în cuvinte ce am simțit. Am simțit fix ce mi-au spus toți tații și mamele că au simțit atunci când și-au văzut copiii prima oară. Am simțit o bucurie enormă și o ușurare fantastică, pentru că e lângă mine.”, a mărturisit Liviu Teodorescu.