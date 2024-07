Premoniția avută de Emily Burghelea, înainte de accidentul înfiorător: Cred că acela a fost Însuși Dumnezeu...

Emily Burghelea a trecut printr-o experiență traumatizantă la începutul lunii iulie. Luni, 1 iulie, Emily a dezvăluit pe rețelele de socializare că a fost implicată într-un grav accident de mașină în Mauritius, care aproape i-a costat viața.

Aflată în Mauritius pentru o vacanță alături de nașa sa, Emily se îndrepta către aeroport unde o așteptau soțul și copiii, pentru a se îmbarca pe un avion cu destinația România. Cu toate acestea, drumul lor a fost brusc întrerupt de un incident înfiorător. Taxi-ul în care se aflau cele două femei s-a izbit frontal de un TIR, circulând cu o viteză de 80 km/h. Impactul a fost extrem de violent, iar momentul a fost surprins și filmat de Emily, care a publicat ulterior imaginile pe Instagram, stârnind o mulțime de reacții și mesaje de susținere din partea fanilor și a apropiaților.

Din fericire, Emily Burghelea și nașa sa au supraviețuit impactului. Influencerița a descris experiența ca fiind una miraculoasă, relatând că a avut o premoniție chiar înainte de accident. Emily a povestit că a văzut un înger alb în fața mașinii, care și-a deschis aripile pentru a le proteja.

„Înainte de impact am avut o premoniție și mi-am imaginat un înger alb care-și deschide aripile în fața mașinii noastre…. Cred că acela a fost Însuși Dumnezeu care ne-a protejat și ne-a călăuzit și ne-a dat putere și ne-a dat viață ca eu să pot scrie acum, aici, Slava Domnului! Dumnezeu există și face minuni! Noi suntem dovada vie!”, a scris Emily pe Instagram.

Reîntâlnirea cu familia a fost extrem de emoționantă pentru Emily și nașa sa.

„Când ne-am văzut copiii am simțit cum o cascadă de fericire ne inundă sufletele, nu o să-i uit niciodată privirea lui Andrei dar noi eram bine, din cauza impactului corpurile erau calde, nu simțeam nimic… Doar adrenalină și o avalanșă de iubire din partea familiei care ne-a crezut moarte pentru câteva clipe…. La decolare Andrei mă ținea de mână și îi tremura tot corpul, se uita la mine și era șocat, copleșit, uluit, ce am trăit eu dar ce a putut să trăiască el…. Eram în viață, eram împreună și am suportat zborul, din Africa până înapoi în România!”, a continuat Emily.