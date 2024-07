BIS este cel mai nou vin spunant lansat de Casa de Vinuri Cotnari împreună cu Opera Națională București. Acesta este un spumant produs prin Metoda Tradițională (aceeași metodă folosită și în regiunea Champenoise) din soiul de struguri Grasă de Cotnari.

Casa de Vinuri Cotnari produce spumante începând cu anul 2016 folosind doua metode de vinificație: Charmat și Tradițională. Spre deosebire de alte spumante produse de Casa de Vinuri Cotnari, acest spumant a fost maturat pe drojdii 40 de luni, pentru a adăuga textură și arome specifice. Vinurile astfel obținute sunt mai cremoase, mai bogate cu o complexitate aromatică mai pronunțată. Acesta este un vin spumant produs special pentru și în colaborare cu Opera Națională București. Rezultatul reprezintă transpunerea eleganței unei piese de operă într-o sticlă de vin spumant. BIS simbolizează asocierea între două tipuri de artă: opera și vinul. Așa cum Opera Română București este un formator în cultura românească, cultivând gustul pentru arta de a face spectacole de muzică excepționale, tot așa, Casa de vinuri Cotnari este singura cramă din România care vinifică doar souri pure românești și care a ridicat la nivel de artă producția de vinuri. Astfel, pentru asocierea dintre cele două, s-a ales un vin spumant de calitate pentru a evoca sentimentul de „joie du vivre”, asemănător unui spectacol de operă. BIS este un spumant brut, complex, complexitate oferită de maturarea pe drojdii având o concentrație de zaharuri reziduale, de 8 grame pe litru. Aceasta este cel mai des consumată categorie de spumante pentru că păstrează un echilibru între gust și aciditate. Notele predominante ale acestui spumant sunt: frișca, untul, pâinea prăjită și brioșa.

Complexitatea spumantului oferă un caracter gastronomic specific. Poate fi servit ca atare în pauzele dintre actele unei piese de operă dar poate fi și asociat cu diverse preparate culinare de la o simplă omletă, orice fel de mâncare cu ciuperci, brânzeturi, nuci, în special migdale, popcorn și chipsuri de cartofi, orice fel de paste sau risotto, mai ales cu sos de smântână sau de ciuperci, până la pește și fructe de mare, în special homar. Vinul spumant brut se servește răcit la o temperatură între 6 și 10 grade C. Servirea se face din pahare speciale, cu o cupă îngustă și alungită, susținută de un picior înalt.

BIS este singurul spumant din această gamă, fiind un produs unicat, creat special pentru Opera Română București, care va putea fi degustat doar la Opera Română din București și care, în scurt timp, va putea fi și cumpărat din incinta Operei. Dar, in viitorul apropiat, poate chiar in toamna acestui an, vor fi lansate trei spumante noi, maturate 60 de luni pe drojdii, din Gama Millesime Cotnari: Millesime Cotnari Francușă 2018, Millesime Cotnari Grasa de Cotnari 2018, Millesime Cotnari Busuioacă de Cotnati 2018.

Brandingul acestui spumant a fost realizat tot de către domnul George Moisescu, Specialist in Branding, Marketing și Comunicare, colaborator al Casei de vinuri Contari, cel care a fost implicat și în proiectele Naiv si Millesime Cotnari. A fost aleasă special denumirea Bis deoarece aceasta reprezintă exprimarea plăcerii și a aprecierii absolute, atât în lumea spectacolului, cât și în lumea băuturilor, unde poate avea și o altă conotație, aceea de „încă un rând”!

Îi îndrumăm pe toți consumatorii să încerce și celelalte spumante produse de Casa de Vinuri Cotnari din Gamele ZAZ și Vibe.

Despre Casa de Vinuri Cotnari S.A.

Suprafața exploatată de către Casa de Vinuri Cotnari este compusă din Fetească Neagră – 100 ha, Busuioacă – 75 ha, Tămâioasă Românească – 75 ha, Grasă de Cotnari – 50 ha şi Fetească Albă – 50 ha. Fiind un producător de vinuri premium, rezultate din struguri de calitate, plantațiile Casei de Vinuri Cotnari au fost înființate cu tehnologie de ultimă generație, urmărindu-se o densitate mică a plantelor (3646 plante la hectar), o distanță mare între rânduri, (3 m) ce permite o circulare eficientă a aerului și efectuarea lucrărilor cu utilaje moderne. Lucrările viticole se execută astfel încât cantitatea de struguri recoltată pe hectar să nu depășească 6 tone (Grasă de Cotnari, Tămâioasă Românească, Fetească Albă, Busuioacă), respectiv 5 tone (Fetească Neagră), cu o acumulare de minim 230 grame zahăr.

Sediul Casei de Vinuri Cotnari se află în localitatea Cîrjoaia, la Castelul Vlădoianu, edificiu ridicat în anul 1901 de fostul guvernator al Băncii Naţionale, boierul Vasile Vlădoianu, împreună cu soția sa Raliţa Balş, descendentă a boierului Balş. La construirea castelului s-a folosit un proiect italian şi materiale aduse din Italia. Odată cu trecerea timpului, domeniului i-au fost atribuite diverse destinații: în timpul celui de-al doilea război mondial a fost folosit de armata rusă ca spital iar între anii 1945-1950 a funcționat ca orfelinat. După anul 1950 a fost preluat de CAP apoi de IAS Cotnari. În anul 2000 a fost retrocedat moștenitorilor de drept de la care a fost ulterior achiziționat. În prezent, peste Castelul Vlădoianu și-a lăsat amprenta trecerea timpului, în viitor urmărindu-se realizarea unui proiect unicat de restaurare a domeniului, ce îi va reda strălucirea de odinioară, specifică perioadei “la belle époque”.