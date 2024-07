Irina Columbeanu și-a scos tatăl la restaurant! Ramona Gabor i-a însoțit, iar imaginile au ajuns rapid în presă

Irina Columbeanu, în vârstă de 17 ani, a revenit recent în România după șase ani petrecuți în America, unde locuiește alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink. Scopul principal al călătoriei sale a fost revederea cu tatăl său, Irinel Columbeanu, care trăiește de anul trecut într-un centru de îngrijire din Ghermănești, după ce și-a pierdut întreaga avere.

Revederea dintre cei doi la aeroport a fost extrem de emoționantă, cu Irina îmbrățișându-și și sărutându-și tatăl de nenumărate ori, iar Irinel oferindu-i un buchet superb de flori. După ce au petrecut timp de calitate împreună, Irina a plecat într-o vacanță prin țară, vizitând Cluj, Iași și Bacău, orașul natal al mamei sale.

Irina Columbeanu nu mai arată așa! Ce schimbare de look și-a făcut fiica lui Irinel Columbeanu

La întoarcerea în București, Irina Columbeanu a decis să-și scoată tatăl de la azil și să-l ducă la un restaurant. Adolescenta și mătușa ei, Ramona Gabor, venită din Dubai special pentru această ocazie, au fost surprinse în timp ce intrau în curtea căminului de bătrâni. După câteva minute, cei trei au plecat împreună către un restaurant din nordul Capitalei, unde au luat masa și au savurat înghețată. Vezi aici imaginile.

Într-un interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut primele declarații la revenirea în țară.

Adolescenta a avut și un mesaj emoționant pentru tatăl ei:

„Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”.