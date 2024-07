Ghidul MICHELIN Dubai 2024 consolidează statutul de centru culinar al Emiratului

MICHELIN a dezvăluit cea de-a treia ediție a Ghidului său anual MICHELIN Dubai în cadrul unei ceremonii prestigioase care a avut loc aseară, la recent deschisul One&Only One Za'abeel.

Printre cele mai importante momente s-a numărat faptul că Row on 45 a devenit al patrulea restaurant din Dubai care primește două stele MICHELIN.

Ediția din acest an a prestigiosului Ghid MICHELIN Dubai include un total de 106 restaurante, ceea ce reprezintă o creștere de 53,6 % de la începutul ghidului în 2022, când au fost incluse 69 de restaurante. Ediția 2024 recunoaște patru restaurante cu două stele MICHELIN și 15 restaurante cu o stea MICHELIN, dintre care patru sunt nou acordate. De asemenea, Dubaiul găzduiește acum 18 restaurante Bib Gourmand și trei cu o stea verde MICHELIN.

Issam Kazim, CEO al Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), a declarat: "Sărbătorim cu mândrie cea de-a treia ediție a Ghidului MICHELIN Dubai, reflectând asupra călătoriei noastre de la debutul său în 2022, până la celebrarea listei extinse de selecții din acest an. Exprimăm felicitările noastre tuturor restaurantelor recunoscute, precum și restauratorilor, bucătarilor și altor talente implicate în succesele lor respective."

Gwendal Poullennec, director internațional al ghidurilor MICHELIN, a declarat: "Dubai este acum cu adevărat recunoscut ca o destinație gastronomică internațională, iar dezvoltarea sa impresionantă continuă de la an la an."

Cel mai recent raport privind industria gastronomică din Dubai plasează Dubaiul pe locul al doilea în ceea ce privește densitatea restaurantelor din întreaga lume, pe lângă faptul că a fost numit unul dintre primele 10 orașe pentru iubitorii de gastronomie. Dezvoltarea emiratului ca centru gastronomic recunoscut la nivel mondial este evidențiată printr-o gamă eclectică de premii, distincții și inițiative, inclusiv desemnarea destinației globale nr. 1 pentru al treilea an consecutiv la Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024 și găzduirea festivalului anual Dubai Food Festival, care a sărbătorit anul acesta cea de-a 11-a ediție.

Creșterea peisajului gastronomic al emiratului continuă să se afle pe o traiectorie ascendentă și reflectă succesul înregistrat în sectorul turismului - numai în 2023, Dubai a primit un număr record de 17,15 milioane de vizitatori internaționali care au înnoptat, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 19,4%. Anul acesta, între ianuarie și mai, un total de 8,12 milioane de vizitatori s-au cazat în Dubai, cu 10 % mai mult decât în aceeași perioadă din 2023.

Selecție MICHELIN Guide Dubai 2024

Două Stele

Il Ristorante-Niko Romito

Row on 45 (new)

STAY by Yannick Alléno

Trèsind Studio

O Stea

Green Star

Boca

LOWE

Teible

Bib Gourmand

21 Grams

3Fils

Aamara

Al Khayma Heritage Restaurant

Bait Maryam

Berenjak (new)

DUO Gastrobar (new)

Goldfish

Hoe Lee Kow (new)

Ibn Albahr

Indya by Vineet

Kinoya

Konjiki Hototogisu (new)

REIF Japanese Kushiyaki - Dar Wasl

REIF Japanese Kushiyaki - Dubai Hills (new)

Revelry (new)

Shabestan

Premii speciale MICHELIN 2024

Premiul Young Chef: Jesus Lobato Suarez, Head Chef at Smoked Room

Premiul Sommelier: Michael Mpofu, Celebrities by Mauro Colagreco

Premiul pentru Servicii: DuangDy by BO.LAN

Inaugurarea Anului: The Guild

Pentru mai multe detalii despre aceste restaurante și alte restaurante incluse în Ghidul MICHELIN Dubai 2024, vă rugăm să vizitați: guide.michelin.com