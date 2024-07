Iulia Vântur și Salman Khan au fost surprinși la nunta fiului celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani.

Iulia a părăsit România în 2012 și s-a mutat în India, unde și-a construit o carieră de succes în muzică și film, cucerind Bollywood-ul.

Alături de Salman Khan, formează un cuplu de peste 10 ani, menținând discreția în privința relației lor. Actorul a sprijinit-o mult în cariera ei la Bollywood și continuă să fie impresionat de succesul său.

Între 12 și 14 iulie, în India are loc nunta dintre Anant Ambani, fiul cel mai mic al lui Mukesh Ambani, și Radhika Merchant, fiica magnatului farmaceutic Viren Merchant. Cei doi s-au cunoscut în 2017 prin intermediul unor prieteni comuni. Fiind o nuntă hindusă tradițională, evenimentele se desfășoară pe parcursul mai multor zile, inclusiv la reședința Antilia, care are 27 de etaje, și la Jio World Convention Center. Unele evenimente au început mai devreme, iar pe 6 iulie, Iulia Vântur și Salman Khan au fost prezenți și s-au distrat împreună, fiind filmați pe ringul de dans pe melodia „Oh Oh Jane Jaana”, interpretată de Salman Khan.

Într-un interviu pentru OK Magazine, Iulia Vântur a povestit cum și-a cunoscut partenerul, subliniind că întâlnirea lor a fost o întâmplare pe un teren neutru, fără să fi visat vreodată să-l cunoască. De asemenea, într-un interviu pentru VIVA!, Iulia a explicat adevăratul motiv pentru care a părăsit România, afirmând că și-a urmat inima, deși mintea avea obiecții. Ea a descris mutarea în India ca pe o decizie dictată de vocea interioară și a mărturisit că ar fi regretat dacă nu ar fi încercat.

Iulia a vorbit și despre șocul cultural pe care l-a resimțit la început în India, fiind fascinată de culori, sunete, muzică, arome și haine. Totuși, condițiile grele în care mulți oameni trăiesc pe străzi și atitudinea lor de acceptare și recunoștință au fost primele lecții pe care le-a învățat în India.