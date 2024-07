CRBL surprins alături de presupusa nouă parteneră la Neversea

CRBL și soția lui, Elena, au anunțat recent pe rețelele de socializare că au decis să divorțeze după 16 ani de căsnicie. În ciuda acestei vești șocante, cuplul nu a oferit detalii despre motivele care au dus la separare, însă au subliniat că decizia a fost luată după o analiză profundă a situației.

Anunțul vine la scurt timp după ce cei doi au participat la emisiunea "Power Couple" de la Antena 1. De-a lungul anilor, căsnicia lor a fost una discretă, iar cei doi au împreună o fetiță.

În ultimele săptămâni, CRBL a fost văzut la Neversea alături de o tânără despre care se spune că ar fi noua lui parteneră. Imaginile apărute în presa mondenă i-au surprins pe cei doi purtând ținute asortate, amândoi optând pentru haine negre. Deși nu au fost surprinși în ipostaze romantice, tânăra i-a arătat ceva pe telefon artistului, acesta fiind singurul moment de apropiere. Speculațiile despre relația lor rămân neconfirmate, cei doi fiind surprinși împreună și anterior fără a da dovadă de afecțiune în public. Presupusa iubită a lui CRBL, Olga Guțanu, are 23 de ani, este din Republica Moldova și a fost finalistă la un concurs de miss la Bușteni în 2022. Ea este fotomodel și foarte activă pe rețelele de socializare.

Relația actuală dintre CRBL și fosta sa soție, Elena

CRBL a oferit detalii despre relația actuală cu Elena într-un interviu recent. Artistul a subliniat că, deși au divorțat, comunicarea dintre ei rămâne constantă, în special în legătură cu treburile cotidiene. „Suntem doi adulți care au luat o decizie. Și comunicăm aproape în fiecare zi. Nu chiar în fiecare zi, dar comunicăm despre ce treburi mai avem. Nu așa e frumos?!”, a declarat CRBL pentru Cancan.ro.

CRBL a vorbit cu mândrie despre fiica sa, Alessia, afirmând că aceasta încearcă să depășească divorțul părinților. „Alessia e destul de matură și echilibrată. Și a trecut foarte matur peste acest hop, dar nu pot spune că a trecut complet, că încă suntem într-un proces. Mai are un pic și face 14 ani, deci suntem într-un proces de înțelegere”, a explicat artistul.

În ceea ce privește sentimentele sale după divorț, CRBL a descris experiența ca fiind una de eliberare și tristețe simultan. „A fost și tristețe, și eliberare, cumva. Adică eliberare, dar nu la modul ‘a fost o inchiziție, după care gata, libertate, să vezi acum ce începe’. A fost o altă formă de a trece într-o altă etapă a vieții, unde dacă-mi spuneai anul trecut pe vremea asta, pe terasă, că se va întâmpla asta, îți spuneam că ar trebui să sari de aici. Și da, se întâmplă lucruri care nu am visat niciodată că se vor întâmpla.”

Viața după divorț

Într-un interviu acordat recent, CRBL a dezvăluit cum se simte după anunțul divorțului. „Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război, a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat.(…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi.”, a declarat el pentru Spynews.ro.

Întrebat dacă își dorește să devină din nou tată, CRBL a răspuns ferm: „Nu, așa a fost de sus, Bărbosu așa a decis, noi doar ne-am adaptat. Nu are de unde să vină un al doilea copil, gata, nu mai vine niciun copil, atât!”, a adăugat cântărețul, conform aceleași surse.