Un alt nume MARE și-a anunțat retragerea de la un festival românesc. Despre ce artist cunoscut e vorba?

Anunțul a fost făcut de către organizatori

Trupa Queens of the Stone Age nu va mai participa la ediția din acest an a festivalului Electric Castle, după ce și-a anulat turneul european. Anunțul a fost făcut de către organizatori în urma unor probleme de sănătate cu care se confruntă Josh Homme, diagnosticat cu cancer în urmă cu doi ani.

„Regretăm să anunțăm că Queens of the Stone Age își anulează turneul european, inclusiv show-ul de la Electric Castle, din motive de sănătate. Este o veste grea pentru noi și pentru fanii festivalului. Am așteptat cu nerăbdare acest concert și aveam pregătite câteva surprize speciale pentru public. Josh, ești o legendă! Suntem convinși că într-o zi vom avea onoarea de a te avea la castel. Până atunci, îți transmitem gânduri de însănătoșire rapidă.

Toate biletele pentru ziua de sâmbătă, 20 iulie, care nu vor fi folosite pot fi rambursate în urma unei cereri trimise în săptămâna imediat următoare festivalului la adresa contact@electriccastle.ro”, au declarat reprezentanții Electric Castle.

Cine e trupa Queens of the stone age?

Trupa Queens of the Stone Age este o formație americană de rock alternativ și stoner rock înființată în 1996 în Palm Desert, California. Membrii fondatori includ pe Josh Homme (chitară, vocal), Nick Oliveri (bas, vocal) și Alfredo Hernández (tobe). Stilul lor muzical combină influențe diverse, inclusiv rock clasic, punk rock și metal, fiind cunoscuți pentru sunetul lor distinctiv și pentru abordarea lor inovatoare asupra genului rock.

Queens of the Stone Age au devenit cunoscuți în anii 2000, cu albume precum "Rated R" (2000) și "Songs for the Deaf" (2002), acesta din urmă fiind considerat albumul lor cel mai de succes comercial și critic. De-a lungul carierei lor, trupa a cunoscut schimbări în componență, iar Josh Homme a rămas membru constant și principal compozitor.

Până în prezent, Queens of the Stone Age au lansat mai multe albume de succes și au câștigat numeroase premii și aprecieri pentru contribuțiile lor la muzica rock.