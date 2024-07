Romina Gingașu dezvăluie de ce nu vrea copii cu Piero Ferrari: Poate să aibă miliarde de euro, pentru că...

Romina Gingașu, în vârstă de 32 de ani, și Piero Ferrari, în vârstă de 77 de ani, trăiesc o poveste de iubire neobișnuită, dar plină de înțelesuri profunde. Invitată recent la podcastul „Acasă la Măruță”, soția moștenitorului imperiului Ferrari a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația lor și decizia de a nu avea copii.

În ciuda diferenței de vârstă de 45 de ani, Romina și Piero se bucură de o relație solidă și fericită, care durează de șapte ani. Originară din Călărași, Romina trăiește în Italia, după ce s-a căsătorit cu Piero Ferrari în 2021, într-o ceremonie intimă în Capri. Deși este soția fiului nelegitim al lui Enzo Ferrari, Romina a ales să nu preia numele de familie al soțului său.

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari, deși suntem căsătoriți. Numele este marcă înregistrată și a fost decizia mea, altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după”, a explicat ea.

Romina subliniază că iubirea ei pentru Piero nu a fost niciodată condiționată de averea acestuia.

Un alt aspect important pe care Romina l-a discutat în podcast este decizia cuplului de a nu avea copii. Ea a explicat că a crescut fără tată și nu dorește ca un copil al lor să treacă prin aceeași experiență.

„Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Eu am crescut fără tată. Nu pot să fiu egoistă și să cresc un copil fără tată”, a spus Romina, evidențiind astfel un aspect personal și sensibil din viața sa.