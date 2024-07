Kate Middleton, apariție spectaculoasă la Wimbledon: Prințesa de Wales, întâmpinată cu aplauze puternice

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a fost întâmpinată cu aplauze la Wimbledon, unde a asistat alături de fiica sa, prințesa Charlotte, la finala de simplu masculin dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic.

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a fost întâmpinată cu aplauze entuziaste la Wimbledon, unde a asistat alături de fiica sa, prințesa Charlotte, la finala de simplu masculin dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. Aceasta este doar a doua apariție publică a lui Kate după ce a fost diagnosticată cu cancer și a suferit o operație abdominală la începutul acestui an, fapt care a stârnit emoții puternice în rândul spectatorilor, care au ovaționat-o în picioare, potrivit BBC.

În calitate de președintă a All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate Middleton va avea onoarea de a înmâna trofeul câștigătorului din acest an. Finala de astăzi îi aduce față în față pe Alcaraz, campionul de anul trecut, și Djokovic, de șapte ori câștigător la Wimbledon, promițând un spectacol de neuitat pentru toți fanii tenisului.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Înainte de a-și ocupa locurile în tribună, Catherine și Charlotte au avut ocazia de a se întâlni cu unii dintre jucătorii de tenis britanici, inclusiv cu Emma Răducanu. În luna iunie, prințesa a revenit la îndatoririle publice cu o apariție la Trooping the Colour, unde a salutat și zâmbit de la balconul Palatului Buckingham alături de copiii ei. La acea vreme, Catherine a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul, menționând într-un comunicat că face „progrese bune”, dar că „nu a scăpat încă”.

Sursă foto - Pexels / Pixabey