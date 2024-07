OPUS MAGNUM - explozie și emoție în colaborarea dintre Gridan și Killa Fonic

"OPUS MAGNUM" este un EP experimental ce marchează o colaborare de excepție între Gridan și Killa Fonic, un producător de mare talent și un artist remarcabil în peisajul muzical românesc. Acest material se remarcă printr-o varietate de instrumentale, de la cele explozive și energice, la cele slow și încărcate de emoție, creând un univers sonor complex și captivant.

Versurile libere și flow-ul inconfundabil al lui Killa Fonic aduc în prim-plan trăirile și viziunile artistului, transformate în muzică într-un mod autentic și profund. Fiecare piesă din "OPUS MAGNUM" oferă o experiență auditivă unică, îmbinând elemente de inovație și creativitate, caracteristice stilului experimental.

"OPUS MAGNUM" a fost integral scris de Killa Fonic și produs de Gridan.

Creativitatea artistică, versatilitatea muzicală și sinceritatea brutală fac din Killa Fonic un artist unic în România. A debutat în proiectul Șatra B.E.N.Z. și a continuat să își construiască cariera solo, lansând până acum 10 albume de succes precum "Ramses 1989", "Lamă Crimă", "Emotiv Munteana", "Trendsetter" și "Osvaldo". Printre hiturile sale se numără "Bambolina" cu Carla's Dreams, "Miami Bici", "Go Gettas" cu Nane, Azteca și bbno$, "MAMBO", "Richie Rich", "NIMENI" și "Lucifer". Colaborarea sa cu Delia pentru "Cum am știut" a fost un real succes, iar piesa "Miami Bici" a dominat clasamentele în 2020, fiind desemnată Top Romanian Track și ajungând pe locul #1 pe Apple Music și Spotify. "Brasileira", alături de RAVA, a adunat milioane de vizualizări pe YouTube și a ocupat locul #3 pe Spotify. Ultimele sale lansări includ albumul DnB "MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI" și EP-urile experimentale "SS1000", "Rock This Way". Mai mult decât atât, artistul a colaborat recent cu Francis On My Mind pentru piesa "Derniere Cigarette".