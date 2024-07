Între promisiuni și realitate cu AMI și NOUA UNSPE - UNDEVA

Piesa ,,UNDEVA", prima colaborare dintre AMI & NOUA UNSPE te duce pe un drum emoțional prin universul unei relații neclare. AMI adaugă adâncime piesei cu vocea sa captivantă și expresivă, iar flow-ul vibrant al lui NOUA UNSPE completează atmosfera piesei cu o energie distinctă.

Versurile explorează dilemele și incertitudinile unei iubiri care pare să se piardă într-un labirint de promisiuni fără finalitate clară. Piesa te prinde într-un vârtej de emoții, oscilând între dorința de a crede în promisiuni și conștientizarea inevitabilității deznodământului incert.

Creditele pentru ,,UNDEVA" merg către Tudor Sebastian Gabriel (Bastien), NOUA UNSPE - versuri, AMI, NOUA UNSPE, Tudor Sebastian Gabriel (Bastien), Mario Morar, Ștefan Ioniță - muzică și Mario Morar, Ștefan Ioniță - producție.

AMI este una dintre cele mai apreciate artiste din industria românească, atrăgând atenția publicului încă de la primul său single, care a devenit hit, "Trumpet Lights", lansat în 2012. Vocea sa unică și stilul remarcabil, cu influențe latino, o fac una dintre cele mai distinse artiste din România.

În 2013, a avut cea mai de succes colaborare a anului. Colaborarea cu Grasu XXL, "Deja Vu", a dominat Media Music Awards Romania în 2014, câștigând 4 premii (Best Hip-Hop, Best Featuring, Best YouTube ș Pro FM Award). AMI este, de asemenea, cunoscută pentru abilitățile sale în limba spaniolă, iar piesa sa "Otra Vez", lansată în 2013, a fost unul dintre cele mai mari hituri ale verii acelui an. "Playa En Costa Rica" a fost un alt succes uriaș, o piesă lansată în 2014.

În 2016, artista a lansat piesa "Te aștept diseara", care a dominat toate clasamentele de difuzare și a adunat mai mult de 44M de vizualizări pe YouTube. În 2019, AMI a lansat "Tramvai", o piesă sensibilă, care a fost difuzată intens la toate marile posturi de radio din România. Mai mult decât atât, artista și-a surprins fanii cu colaborări precum cea cu Tata Vlad, pentru ,,Enigma". Una dintre ultimele sale lansări, piesa ,,Nostalgia", a ajuns rapid la inimile ascultătorilor și în topurile radio, stând timp de 18 săptămâni în top Media Forest, iar ultimul său single, ,,Ador, Ador" este de 7 săptămâni în Top 10 cele mai difuzate piese de pe radio.

NOUA UNSPE este un artist și producător român care și-a făcut rapid un renume în industria muzicală datorită stilului său original. Acesta a studiat muzica clasică, vioară și pian, timp de nouă ani la o școală de muzică din orașul său natal, fapt ce a influențat, fără îndoială, stilul său muzical divers ce încorporează elemente de Hip-Hop, Pop și ambiențe sonice experimentale. Cu un amestec unic de fundaluri muzicale și un talent pentru producerea de piese de succes, NOUA UNSPE a produs o serie de piese extrem de apreciate, printre care "Miami Bici" cu KILLA FONIC, "Haolo", cu KILLA FONIC și NANE & "Stai" cu KILLA FONIC și NANE. NOUA UNSPE a colaborat, de asemenea, cu o varietate de artiști, printre care ALINA EREMIA, INNA, AMULY, NANE, AZTECA, RAVA & mulți alții. În 2023, artistul a lansat și primul său album intitulat ,,NOUA UNSPE". În 2024, piesa sa, ,,Zodiac", o colaborare cu RAVA și Bittner, a făcut senzație în tot mediul online, ajungând pe locul #1 în topurile Spotify, iar ultimele sale lansări ,,SPUNE-MI" și ,,REGINA" au făcut, de asemenea, senzație în mediul online. Ultimul său single se numește ,,BANII".