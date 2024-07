Lavina intră în line-up-ul ARTmania Festival 2024

Lavina (SRB) intră în line-up-ul celei de-a șaptestrezecea ediții a festivalului ARTmania, ce va avea loc în perioada 26 – 28 iulie 2024 la Sibiu.

Trupa se adaugă seriei de nume sonore deja confirmate pentru ARTmania Festival 2024, nume precum (A-Z): Borknagar (NO), Igorrr (FR), Korn (SUA) , Spiritbox (CA) , Satyricon (NO), The Flower Kings (SE), Alpha Q (RO), Awake the Demons (RO) și TAINE (RO).

Lavina (SBR) va surprinde publicul ARTmania cu un mix intens de pasaje melodice și dure în primul show al trupei în România

Lavina este o trupă de metal progresiv care și-a început povestea în Nis, Serbia, și care propune publicului un „vârtej” de abordări, influențe, emoții și experiențe inspirate din viața membrilor trupei, toate acestea surprinse în albumul „Odyssey”, lansat în 2022.

Cu fiecare spectacol pe care trupa l-a susținut în Europa, Lavina reușește să surprindă publicul cu fuziunea captivantă a aspectelor dure ale metalului cu pasajele melodice și cu ritmurile de inspirație orientală, asezonate uneori de interpretări dramatice orchestrale sau de coruri. Acest mix exotic, dur și puternic va captiva și energiza audiența în spectacolul pe care Lavina îl pregătește pentru festivalul ARTmania!

Program pe zile:

Vineri, 26 iulie – Piața Mare

Satyricon

Lavina

Igorrr

Alpha Q

The Flower Kings

Sâmbătă, 27 iulie – Piața Mare

Korn

Spiritbox

TAINE

Borknagar

Awake The Demons

Mai multe detalii despre programul zilei de duminică, 28 iulie (la care vor avea acces posesorii de abonamente de 3 zile) vor fi anunțate în viitorul apropiat.

Abonamente și bilete pentru ARTmania Festival 2024: ultimele abonamente și bilete sunt în vânzare pe website-ul oficial ( www.artmaniafestival.ro ) și pe iabilet.ro .

În prezent, mai sunt disponibile:

ABONAMENTE:

250 de abonamente de 2 zile (pentru zilele de vineri, 26 iulie și sâmbătă, 27 iulie) la prețul de 650 de lei/ buc. + taxe, disponibile în limita stocului;

BILETE PE ZILE:

# # #

