Francis On My Mind și Killa Fonic lansează piesa Dernière Cigarette

Francis On My Mind continuă seria lansărilor de melodii în limba română, cu o colaborare inedită, alături de Killa Fonic, pentru piesa „Dernière Cigarette".

„Dernière Cigarette" este o combinație captivantă de stiluri muzicale, îmbinând talentul unic al lui Killa Fonic, cunoscut pentru versurile sale profunde și stilul său original, cu vocea puternică, dar emoționantă a lui Francis On My Mind. Melodia vorbește despre momentele confuzante dintr-o relație, comparate metaforic cu ultima țigară - o experiență melancolică și plină de emoție.

Colaborarea dintre Killa Fonic, un maestru al versurilor și beat-urilor, și Francis On My Mind, o revelație a scenei pop, aduce o alchimie unică; împreună reușind să creeze o piesă care reverberează în suflete.

"Nu pot să exprim în cuvinte bucuria pe care o port în inimă în ceea ce privește lansarea piesei ,,Dernière cigarette, alături de Killa Fonic. Sunt extrem de fericită și onorată că am avut ocazia să creez această piesă alături de el. ,, Dernière cigarette" nu este doar o simplă melodie, ea a devenit un adevărat manifest al sufletelor noastre ce au reușit să străpungă un matrix virtual prin intermediul muzicii. Ne-am lipit sufletele în fiecare vers și notă, creând o poveste care este, pur și simplu, rodul conexiunii noastre autentice și a iubirii pentru muzică, și sperăm să vă atingă și pe voi la fel de profund cum ne-a atins pe noi în timpul procesului de creatie", a declarat Francis On My Mind.

Videoclipul îi surprinde pe cei doi într-un peisaj sci-fi, în care sunt prezentate într-un mod cinematic trăirile ultimelor momente dintr-o relație, confuzia și momentele de incertitudine în care nu știi dacă vrei să stai sau să pleci. Killa Fonic este portretizat ca un luptăror, iar Francis On My Mind este închisă într-o cutie transparentă, văzând toata lupta, însă fiind neputincioasă.

Piesa este scrisă de Francis On My Mind, împreună cu Killa Fonic, la care au contribuit și Bogdan Stănică cu Ioana Hrisca la versuri și Cristian Prajescu la muzică, acesta fiind și producătorul piesei.

Cu un amestec unic de lirism emoționant, melodii catchy și o voce care poartă greutatea emoțiilor profunde, Francis On My Mind este un artist în ascensiune a cărei călătorie de la senzația de debut la un artist introspectiv, care a captivat inimile iubitorilor de muzică de pe tot globul. Totul a început cu single-ul de debut, "On My Mind", o explorare fascinantă a brumei eterice a dragostei adolescentine. Pe măsură ce lumea a observat finețea ei lirică și peisajele sonore captivante, ea a urmat calea evoluției artistice, lăsându-și amprenta asupra industriei. Francis On My Mind nu este doar un muzician, este o povestitoare; o țesătoare de emoții și o gardiană a amintirilor. Cu fiecare cântec, ea deschide o ușă către inimă, permițându-ne să privim în profunzimile propriilor noastre experiențe. Arta ei este o dovadă a puterii muzicii de a transcende timpul, granițele și culturile, atingând însuși miezul a ceea ce înseamnă a fi uman. Pe măsură ce călătoria ei se desfășoară, nu putem decât să anticipăm ceea ce ne va oferi Francis On My Mind în continuare – o simfonie a vieții, a iubirii și a căutării fericirii.

Creativitatea artistică, versatilitatea muzicală și sinceritatea brutală fac din Killa Fonic un artist unic în România. A debutat în proiectul Șatra B.E.N.Z. și a continuat să își construiască cariera solo, lansând până acum 10 albume de succes precum "Ramses 1989", "Lamă Crimă", "Emotiv Munteana", "Trendsetter" , "III" , "Terra Vista" și "Osvaldo". Printre hiturile sale se numără "Bambolina" cu Carla's Dreams, "Miami Bici", "Go Gettas" cu Nane, Azteca și bbno$, "MAMBO", "Richie Rich", "NIMENI" și "Lucifer". Colaborarea sa cu Delia pentru "Cum am știut" a fost un real succes, iar piesa "Miami Bici" a dominat clasamentele în 2020, fiind desemnată Top Romanian Track și ajungând pe locul #1 pe Apple Music și Spotify. "Brasileira", alături de RAVA, a adunat milioane de vizualizări pe YouTube și a ocupat locul #3 pe Spotify. Ultimele sale lansări includ albumul DnB "MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI" și EP-urile experimentale "SS1000", "Rock This Way".