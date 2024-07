Simplu și complex precum ai spune Voila - M.G.L. x Erika Isac

Mătăsaru George Leonard, cunoscut și ca M.G.L., s-a impus rapid ca una dintre vocile distincte ale muzicii urbane din România. Debutul său în 2017 a fost eclipsat de succesul din 2020 al piesei "NO SH*T SHERLOCK" și colaborarea cu NOSFE pentru "Galați". Versatil și autentic, M.G.L. a adus și "HURACAN" în același an, explorând stilul drill. În 2021, "CINE TE CREZI" și "M-alină Banii", împreună cu "CONTACT FATAL", au dominat platformele de streaming, confirmându-l ca o prezență constantă în topuri. Colaborarea cu Rava, "Shotgun", a strâns milioane de stream-uri, evidențiind abilitățile sale naturale și organice. M.G.L. a contribuit și la coloana sonoră a filmului "Haita de acțiune" cu "MARATON" și la compilația "BEACH, PLEASE!" cu "MARSEILLE". În doar 7 ani, M.G.L. și-a transformat stilul brut într-un sunet original, transcendând granițele subgenurilor urbane, inspirând generațiile viitoare. Albumul său "HANNIBAL LECTER" este doar începutul, reprezentând amprenta pe care artistul și-a pus-o pe scena muzicii urbane din România.

Erika Isac este una dintre cele mai fresh apariții din industria muzicală din România. Cu o experiență de aproape 10 ani în industria muzicală, Erika a participat de-a lungul timpului la mai multe talent show-uri și e pregătită să demonstreze că merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii. În 2023, odată cu apariția sa de succes la Urbanist Sessions, artista a început să se remarce pe scena urbană a muzicii, mai ales datorită piesei "Tap Tap", prima care a deschis seria lansărilor cu mesaj dedicat femeilor. A urmat piesa ,,Femei", care are peste 4M de vizualizări deja, dar și piesa ,,Tupeista", care a urcat rapid în trending-ul YouTube datorită videoclipului și a mesajului controversat. Ultimele piese lansate de artistă, "Macarena" și „Femei în Parlament", au generat milioane de reacții. Aceste single-uri abordează probleme sociale actuale dintr-o perspectivă feministă, tratând subiectele cu sinceritate și curaj.