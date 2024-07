Mărturisire șocantă la Insula Iubirii: Această traumă Nu mi se va vindeca niciodată” - Concurentul recunoaște abuzul!

În debutul noului sezon al show-ului „Insula Iubirii”, difuzat luni, 15 iulie, pe Antena 1, unul dintre concurenți a făcut o mărturisire șocantă despre un act de violență psihologică.

În timpul emisiunii, un cuplu a dezvăluit cum el a ajuns să arunce animalele de companie ale partenerei pe geam. Dezvăluirea a stârnit reacții puternice din partea telespectatorilor și ONG-urilor care cer acum măsuri.

Confesiunea concurentului Roobert Braia de la Insula Iubirii

Concurentul Robert a recunoscut în fața camerelor că a manifestat un comportament extrem de crud față de cei doi motani ai iubitei sale, Bianca: „Știam că sunt foarte sperioși și am profitat de chestia asta. I-am speriat și au căzut de la balcon”. Bianca, vizibil afectată, a declarat: „Această traumă nu mi se va vindeca niciodată, mai ales că știu că mi-a provocat-o el”.

Desfășurarea evenimentelor

În prima ediție a sezonului, cele cinci cupluri participante și-au prezentat poveștile de dragoste. Bianca și Robert au relatat cum acesta a aruncat animalele pe geam nu o dată, ci de două ori. Robert a justificat gestul printr-un posibil sentiment de gelozie. „El nu iubea atât de tare motanii mei. Am încercat să găsesc soluții să fie bine, dar într-un moment de gelozie, i-a speriat și au căzut de la balcon. Unul dintre ei s-a rănit foarte tare, iar unul a dispărut de tot”, a povestit Bianca.

Reacția concurenților

În timpul emisiunii, Robert a încercat să minimizeze incidentul, spunând că în seara când au dispărut motanii, un prieten a venit pe la el, iar ei au plecat pentru că geamul a fost lăsat deschis. Această explicație a stârnit râsete printre ceilalți concurenți. Robert a continuat: „Ea era extrem de atașată de ei, spunea că sunt ca și copiii ei. Eu nu consider că am fost gelos pe ei, ci erau motivul pentru care nu puteam să depășim un impas în relație”.

Impactul asupra Biancăi

Bianca a mărturisit că pierderea celor două animale de companie a declanșat o depresie puternică: „I-am căutat excesiv, i-am căutat luni de zile, am pus afișe peste tot, am suferit enorm, am slăbit multe kilograme. Am fost într-o depresie foarte puternică. El nu a înțeles iubirea mea pentru ei”.

Reacțiile organizațiilor și telespectatorilor

Centrul Filia, o organizație care apără drepturile femeilor, a criticat modul în care emisiunea a prezentat situația, subliniind că abuzul psihologic nu trebuie luat în derâdere. „Nu apreciem felul în care montajul a încurajat luarea în derâdere a situației de abuz descrise. Apreciem însă că prezentatorul emisiunii și-a exprimat dezacordul față de comportamentul abuziv față de animale și față de parteneră”, a menționat Centrul Filia într-o postare pe Facebook.

Cereri pentru intervenția Poliției Animalelor

Mulți telespectatori cer acum autosesizarea Poliției Animalelor. „Cruzimile împotriva animalelor constituie infracțiune și se cercetează din oficiu”, au remarcat mai multe persoane pe rețelele de socializare.