Cum răspunde Selly controverselor după festivalul Beach, Please: Cel mai mare festival din lume

Cu ce cifre se laudă organizatorii festivalului Beach, Please 2024?

Festivalul „Beach, Please!” s-a încheiat. Considerat cel mai mare festival de muzică hip hop din lume, conform declarațiilor lui Selly, evenimentul a durat 5 zile și a avut loc în inima Costineștiului.

Andrei Șelaru, cunoscut online sub numele de Selly și co-organizator al festivalului „Beach, Please!”, a susținut o conferință de presă pentru a împărtăși impresiile despre ultima zi a festivalului.

„Beach, Please!” a doborât numeroase recorduri

”Se vorbește mult despre Beach Please zilele astea, dar hai să vorbim pe cifre, că cifrele nu mint niciodată. Iată ce spun ele: Am avut 120.000 de participanți în 5 zile, ceea ce ne face cel mai mare festival de hip-hop din lume. Cu acest număr imens de participanți, am avut:

zero cazuri de supradoză,

zero decedați,

zero persoane rănite grav.

Am adus peste 50 milioane euro în economia locală și peste 10.000 de cetățeni străini au călătorit în România special pentru festival, un lucru excelent pentru turismul românesc. Unele televiziuni vorbesc despre “tinerii care se tăvăleau pe jos de la droguri”. Adevărul este complet altul. Fac parte dintr-o generație mult mai cuminte, mult mai conștientă și mult mai educată despre pericolul drogurilor. Oricât ar încerca unii să discrediteze această generație, cifrele spun altceva. Au fost mult mai multe incidente cu droguri și chiar supradoze la festivaluri cu număr MULT mai mic de participanți. Versurile artiștilor de pe scenă pot fi dezbătute și contestate. Dar ce este incontestabil este că a fost un festival organizat excelent, fără incidente, fără cozi la acces, fără cozi la toalete, fără cozi la baruri, lucru extrem de greu de atins pentru un eveniment cu atâția participanți. Două locuri unde am avut deficiențe au fost legate de transportul în afara festivalului, anume: autobuzele și parcarea.

Fiind o locație nouă, am avut unele dificultăți în a acomoda numărul mare de mașini și în a ne adapta la trafic, însă am făcut tot ce a ținut de noi având în vedere timpul scurt, iar pentru anul viitor avem multiple soluții pentru a ameliora aceste probleme. Să nu uităm, totuși, eforturile imense făcute pentru a asfalta o șosea întreagă și a pune la dispoziție 50 de hectare de parcare din bugetul propriu. Încă învățăm lucruri din mers și cu siguranță vom îmbunătăți anumite detalii pentru ediția de la anul. Totuși, faptul că am avut 120.000 de persoane într-o locație și nu am avut niciun incident major, niciun rănit grav, niciun deces, este minunat. Acest lucru se datorează în mare măsură și autorităților, cărora le mulțumim pentru sprijin și mobilizare.

Cât despre mesajele despre droguri, toți participanții și, în cazul minorilor, părinții participanților, știau la ce festival vin: un festival de muzică hip-hop. Majoritatea pieselor hip-hop au aceste mesaje. Muzica hip-hop este foarte ascultată de tineri. Și eu ascult. Asta nu înseamnă că cei care ascultă sunt drogați. Evident, eu personal, vă sfătuiesc să nu faceți tot ce spun artiștii pe scenă. Nu e cool să te droghezi. Tocmai de aia am făcut și ditamai campania antidrog. Cu toate astea, vă promitem că anul viitor o să avem un filtru mai puternic în ceea ce privește cine urcă pe scenă. Dar, repet, muzica hip-hop are foarte multe mesaje despre droguri, iar noi suntem un festival de hip-hop.

Într-un final, vreau să vă spun că este firesc ca un asemenea eveniment să fie controversat. Vorbim de un festival care a zdruncinat din temelii piața de divertisment din România, unde au venit artiști la care nimeni nu se aștepta. Vorbim despre cel mai mare festival de hip-hop din LUME. Cu toate astea, nu pot să nu remarc că din 5 zile de eveniment, adică 75 ore, 4500 minute, la televizor și în presă se discută în mare parte despre două evenimente care în total nu au durat mai mult de 2 minute. A, și încă ceva. Pe lângă faptul că am avut cei mai mulți agenți de pază dintre festivalurile românești, suntem și singurul festival din România și unul dintre puținele din lume care a oferit apă gratis participanților. Le mulțumim tuturor participanților și abia așteptăm să ne revedem în 2025 cu o ediție și mai mare, și mai spectaculoasă - ediție pentru care am vândut deja 50.000 de bilete, un alt record incredibil pentru piața din România. Love ❤️, a scris Selly pe Facebook.