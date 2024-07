De ce a refuzat Selly să mearga la Asia express?

Selly, unul dintre cei mai populari vloggeri, a fost invitat să participe la Asia Express, show difuzat de Antena 1.

De ce a refuzat Selly să participe la Asia Express

Deși este un fan al emisiunii, el a refuzat oferta, explicând că nu ar participa „nici pentru toți banii din lume” dintr-un motiv foarte bine întemeiat.

„La Asia Express am fost invitat, dar nu pot. Emisiunea e amazing, e foarte mișto. Dar nu pot să-mi rup din viață niște luni să mă duc acolo. Pentru toți banii din lume n-aș merge acolo. Cu siguranță e foarte tare să o urmărești, dar nu e pentru mine. Am foarte multe chestii în paralel și n-aș putea să pun stop pur și simplu”, a spus Selly, la Fresh by Unica.

Ce s-a întâmplat cu emisiunea lui Selly?

Despre emisiunea sa la TV, „Selly Show”, vloggerul a mărturisit că a fost „un eșec”, dar și o experiență valoroasă. „În mod cert a fost un eșec, dar pentru mine a fost o experiență uriașă de învățare. Eu n-aș fi astăzi aici dacă nu aș fi făcut «Selly Show», din care să învăț atât de multe lucruri. Era următorul pas după toată această carieră în online. L-am văzut ca un format hibrid, care să funcționeze și pe online, și pe TV. Dar diferențele erau foarte mari. (…) A fost un eșec din punctul acesta de vedere, dar din toată desfășurarea de forțe pe care am manageriat-o acolo, în cele mai stresante trei luni din viața mea, sincer să fiu, am învățat foarte mult”, a declarat Selly.