Cătălin Bordea, primele declarații despre noua iubită: Ne cunoaștem cu pași mici...

Cătălin Bordea, îndrăgitul actor de comedie, a făcut primele declarații după ce a fost surprins în timp ce se săruta cu presupusa lui iubită, Elena Ardeleanu. Într-un interviu exclusiv pentru Cancan.ro, Bordea a povestit cum a cunoscut-o pe noua sa cucerire și a oferit detalii despre evoluția relației lor.

Cătălin Bordea a dezvăluit că și-a întâlnit noua iubită pe rețelele de socializare, mai exact pe Instagram.

Deși cei doi au dezvoltat o conexiune specială, Bordea subliniază că nu se grăbesc și preferă să lase relația să evolueze natural.

Elena Ardeleanu locuiește în Dubai, ceea ce adaugă un nivel de complexitate relației lor. Cătălin Bordea a confirmat că aceasta este la curent cu tot trecutul său, inclusiv cu trădarea fostei sale soții și a prietenului său cel mai bun, Spike.

„Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nicio presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, a explicat actorul.