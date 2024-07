Robert de la Insula Iubirii, investigat pentru abuz asupra animalelor: Dezvăluiri șocante pe micile ecrane

Robert Braia, unul dintre concurenții emisiunii „Insula Iubirii”, se confruntă cu probleme grave cu legea după ce a făcut mărturisiri șocante în cadrul show-ului. Autoritățile doljene au deschis o anchetă împotriva sa, în urma declarațiilor în care acesta a detaliat cum a aruncat de la balcon pisicile iubitei sale, Bianca Mitroi. Incidentul, expus în fața telespectatorilor, a stârnit un val de indignare și a atras atenția polițiștilor, care au început cercetările.

Robert Braia și Bianca Mitroi au participat la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația, însă dezvăluirile șocante ale lui Robert au avut un efect contrar. Într-un episod recent, Robert a povestit cum a „făcut dispăruți” motanii Biancăi, pe care îi considera o sursă de neglijare din partea partenerei sale. Tânărul a recunoscut că, într-un moment de furie, a speriat pisicile și le-a aruncat de la balcon. Unul dintre motani a fost rănit, iar celălalt a fugit prin cartier, fiind recuperat ulterior.

„I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. Era unul jos, pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. Am mers și l-am căutat – și fără să știe ea – și l-am adus înapoi. După ce l-am adus înpoi – eu las geamul deschis des – și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubeam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la Insula iubirii,” a povestit Robert în emisiune.