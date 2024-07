Adevăratul motiv pentru care Ramona Gabor a plecat din România! Are legătură cu Irinel Columbeanu: Dacă nu era el...

După o absență îndelungată, Ramona Gabor a revenit pe meleagurile natale, generând mult interes și curiozitate în rândul publicului românesc. Motivul principal al întoarcerii sale a fost dorința de a fi alături de nepoata sa, Irina Columbeanu, în timpul vizitei acesteia în România pentru a-și vedea tatăl, Irinel Columbeanu.

La începutul acestei luni, Irinel Columbeanu a trăit un moment de mare bucurie, reîntâlnindu-se cu fiica sa Irina, care s-a întors din America pentru câteva zile. Această revedere a fost marcată de emoții puternice, atât pentru tată, cât și pentru fiică. Venirea Irinei a fost un prilej perfect pentru Ramona Gabor să se întoarcă în România și să petreacă timp de calitate cu nepoata sa, arătându-i locurile în care a copilărit mama ei.

În cadrul unui podcast moderat de Teo Trandafir, Ramona Gabor a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre relația sa cu fostul cumnat, Irinel Columbeanu. Deși Monica Gabor, sora ei, a fost căsătorită ani buni cu fostul milionar, Ramona nu a avut niciodată o legătură strânsă cu acesta. Mai mult, bruneta a mărturisit că, pe parcursul timpului, cei doi au schimbat doar câteva cuvinte, cumulând mai puțin de 15 minute de conversație.

Cea mai surprinzătoare mărturisire a fost legată de motivul pentru care Ramona Gabor a decis să părăsească România și să-și încerce norocul în Emiratele Arabe. Aceasta a explicat că, în perioada în care sora ei era căsătorită cu Irinel Columbeanu, a fost adesea judecată aspru de către public. Mulți îi spuneau că fără influența lui Irinel nu ar fi reușit să devină cineva. Sătulă de aceste etichete și dorind să își demonstreze propria valoare, Ramona a ales să se mute în altă țară și să înceapă o viață nouă, bazându-se doar pe forțele proprii.

„Am venit în România, în primul rând, pentru că nepoata mea a ajuns și ea, după șase ani, pe meleagurile noastre și am vrut să petrec timp cu ea. Ca fetele, dar și în familie, pentru că, de fapt, a fost în Bacău până acum.

Acum l-am văzut (n.r. pe Irinel Columbeanu) pentru că este Irina aici. În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva.

El este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. (…) Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a declarat Ramona Gabor în cadrul podcast-ului „Gând la gând cu Teo”.