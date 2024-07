Loredana Groza, exemplu de frumusețe fără vârstă: Apariția sexy în costum de baie care a uimit internetul

Loredana Groza continuă să impresioneze cu fiecare apariție, demonstrând că frumusețea și senzualitatea nu țin cont de vârstă. La 54 de ani, artista arată mai bine ca niciodată, iar recentele sale postări pe rețelele sociale, în care apare pozând sexy pe plajă, au stârnit admirația și entuziasmul fanilor săi.

Loredana Groza nu este străină de ținutele sexy și provocatoare. De-a lungul carierei sale, artista a adoptat mereu outfit-uri îndrăznețe, fie pe scenă, fie în viața de zi cu zi. Recent, în timpul vacanței sale la mare, Loredana a publicat fotografii în costum de baie, captând toate privirile pe plajă. Imaginile au subliniat nu doar silueta sa impecabilă, ci și atitudinea încrezătoare, demonstrând că vârsta este doar un număr.

Deși au existat speculații privind intervențiile estetice, Loredana Groza a declarat că aspectul său fizic este rezultatul unui stil de viață sănătos și disciplinat. Artista a explicat că silueta sa nu este obținută prin diete stricte, ci printr-o relație echilibrată cu mâncarea, sportul și odihna.

„Silueta mea nu e neapărat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viață, care ține de disciplină, de relația cu mâncarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce îți menține mintea și trupul în armonie. Nu există nimic fără sacrificii, sunt foarte multe atracții și distracții, important e să te cunoști, să știi ce îți face bine. Din fericire, nu poftesc la dulciuri și nici la pâine. Nu am pofte. Poate doar la un fruct în plus. Îmi plac aproape toate fructele, de sezon și proaspete să fie.”, a mărturisit vedeta, potrivit cancan.ro.

Loredana a mărturisit că practică yoga de șapte ani și își combină rutina de antrenament cu alte forme de exerciții fizice, subliniind importanța activității zilnice pentru menținerea unui corp sănătos și armonios.

În ciuda comentariilor criticilor, Loredana Groza afirmă că nu a apelat la operații estetice, ci se bazează pe un ritual simplu și practic de îngrijire zilnică. Aceasta consideră că disciplina și grija zilnică pentru sine sunt cheia pentru un aspect fizic de invidiat.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. Nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.”, a mai menționat artista.