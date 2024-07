Adevăratul motiv pentru care Monica Gabor nu a venit în România alături de Irina. Ramona, dezvăluiri intime despre sora sa

La mijlocul lunii iunie, Irina Columbeanu, fiica fostului milionar Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, s-a întors în România după șase ani petrecuți în America. Adolescența a călătorit singură în țară pentru a-și vizita tatăl, care, după ce și-a pierdut întreaga avere, locuiește într-un azil. Lipsa Monicăi Gabor, mama Irinei, a fost remarcată de toți, însă motivele absenței sale au fost dezvăluite de sora ei, Ramona Gabor.

Monica Gabor, stabilită de câțiva ani în Malibu, California, împreună cu omul de afaceri chinez Mr. Pink, nu a putut să-și însoțească fiica în România. Ramona Gabor, care locuiește de 13 ani în Dubai, a explicat în podcastul lui Teo Trandafir motivele absenței surorii sale:

„Anul acesta nu a putut să călătorească. Este prinsă acolo, dar cred că va veni foarte curând. Anul acesta cred că ne vom vedea. E frumos când ne reunim. Ultima dată am fost în Dubai toate trei surorile. Ne reunim, când vine, întotdeauna eu fiind cea care călătorește mereu e imposibil să nu sar în primul avion și să ne întâlnim, oriunde ar fi”.

În timpul șederii sale în România, Ramona Gabor s-a bucurat de momente de calitate alături de nepoata ei, Irina. Cele două au vizitat Bacăul, orașul natal al Ramonei, unde s-au reunit cu rudele. După câteva săptămâni petrecute împreună, Ramona și Irina au părăsit România, adolescenta continuându-și vacanța în Italia.

Irina Columbeanu a făcut primele declarații despre revenirea în România în emisiunea online „Fiță cu Adiță”. A mărturisit că i-a fost dor de tatăl său și de țara natală, exprimându-și recunoștința pentru această oportunitate:

Adolescenta a avut un mesaj emoționant pentru tatăl ei:

„Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”.