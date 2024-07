Ilona Brezoianu, superbă în rochie de mireasă! Imagini inedite de la nunta religioasă a actriței

Sâmbătă, 20 iulie, actrița Ilona Brezoianu și partenerul ei, Andrei Lucian Alexandru, și-au unit destinele printr-o ceremonie religioasă impresionantă. După ce la sfârșitul lunii iunie și-au spus „Da” în fața ofițerului stării civile, cuplul a celebrat acum cununia religioasă într-o locație spectaculoasă din Prahova, sub privirile prietenilor apropiați și familiilor.

Organizarea evenimentului a fost realizată de Răzvan Babană, fost concurent la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1. Decorul a fost deosebit, cu mese împodobite cu flori naturale și multe lămâi, elemente care au adus un aer proaspăt și elegant. De asemenea, zeci de lămâi au fost așezate pe marginea piscinei, creând un cadru inedit și memorabil pentru invitați.

Cununia religioasă a fost oficiată de un preot, într-o atmosferă emoționantă. Mireasa, Ilona Brezoianu, a fost strălucitoare într-o rochie albă lungă, completată de un machiaj și o coafură realizate de Marian Capet. Mirele, Andrei, a ales un costum crem și încălțăminte lejeră, potrivindu-se perfect cu tematica relaxată, dar elegantă a nunții.

După ceremonie, petrecerea a început în forță, cu invitați de seamă care au contribuit la atmosfera de sărbătoare. Printre aceștia s-au numărat colegul de la Antena 1, Florin Ristei, care a încântat audiența cu un recital, actrița Lia Bugnar, actorul Marius Manole, stilistul Adina Buzatu, Cucu de la Noaptea Târziu, Cuza, bucătarul Nicolai Tand și prezentatoarea Diana Munteanu.

Valsul mirilor, dansat lângă piscină, a dat startul distracției, într-un cadru spectaculos. Seara s-a încheiat într-un mod inedit, cu mirii și organizatorul Răzvan Babană sărind în piscină îmbrăcați, marcând un final memorabil pentru această zi specială.

Într-un interviu anterior, Ilona Brezoianu a povestit despre momentul în care l-a cunoscut pe Andrei și despre relația lor. Deși inițial nu i-a dezvăluit identitatea sa, relația lor a evoluat frumos:

„El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea”, a spus Ilona în cadrul podcastului „La Țocii”.