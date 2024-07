Oana Moșneagu, regrete după nunta cu Vlad Gherman: Ne-am cam grăbit...

În urmă cu mai bine de o lună, actrița Oana Moșneagu și actorul Vlad Gherman au făcut cel mai important pas din viața lor, unindu-și destinele și în mod oficial. După o relație de trei ani, cei doi au spus „da” atât în fața ofițerului de stare civilă, cât și în fața altarului. Evenimentul a fost unul de poveste, însă nu lipsit de mici regrete și nemulțumiri ulterioare.

Deși nunta lor a fost un eveniment frumos și plin de emoție, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au recunoscut recent că pregătirile pentru marele eveniment au fost făcute în grabă, pe ultima sută de metri. „Doamna Gherman”, așa cum este acum cunoscută Oana, a vorbit deschis despre aspectele pe care le-ar schimba dacă ar putea.

Cel mai mare regret al Oanei este legat de ziua în care a avut loc petrecerea de nuntă. Alegerea duminicii a fost dictată de disponibilitatea locației, rezervată cu foarte puțin timp înainte, dar acest lucru a avut consecințe asupra invitaților. Mulți dintre aceștia au fost nevoiți să plece devreme, având în vedere că ziua următoare era una lucrătoare.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineață devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă. Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei”, a mărturisit Oana Moșneagu, pentru viva.ro.