Ce spune Bogdan Vlădău despre despărțirea de Gina Chirilă: Important e să ne fie nouă bine!

Bogdan Vlădău a oferit primele declarații despre presupusa despărțire de mama fiicei sale, Gina Chirilă.

Bogdan Vlădău a avut recent prima sa apariție televizată după ce zvonurile privind o posibilă despărțire de fotomodelul Gina Chirilă au circulat intens în presă. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, artistul a clarificat situația și a dat de înțeles că mariajul lor merge înainte.

Revenit dintr-o vacanță în Costa Rica și Zanzibar, Bogdan Vlădău a afirmat că el și Gina Chirilă sunt în continuare împreună, în ciuda speculațiilor.

Întrebat de ce Gina Chirilă a șters toate pozele cu el din mediul online, Bogdan Vlădău a explicat:

„Pozele sunt scoase de mai bine de un an de zile, n-am mai postat, nici eu, nici ea, nu are legătură că nu mai suntem împreună sau că ne merge mai rău ca altădată, nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. (…) Noi nu am ieșit să spunem nimic pentru că oricum știu că la noi în România presa poate să scrie orice că o ajută legea. (…) Important e să ne fie nouă bine!”.

Gina Chirilă a recunoscut în cadrul unui podcast la „Acasă la Măruță” că a fost înșelată de Bogdan Vlădău la începutul relației lor. Cu toate acestea, cuplul a reușit să depășească această încercare.

Bogdan Vlădău a vorbit și el despre acest episod dificil, subliniind că a fost un moment trecător care a ajutat la consolidarea relației lor.

„N-a fost chiar așa de frumos, că eram mai mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tulbure cu mine, așa. Nu eram OK. Și atunci când nu ești OK, cauți liniștea și fericirea în exteriorul tău. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat artistul.