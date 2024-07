Bianca Drăgușanu dă de pământ cu Victor Slav: Chiar îmi e ciudă...Reproșuri și tensiuni din intimitatea blondinei

În urmă cu ani de zile, Bianca Drăgușanu și Victor Slav formau unul dintre cele mai urmărite și discutate cupluri din showbiz-ul românesc. În anul 2013, cei doi au decis să-și unească destinele într-o ceremonie fastuoasă, însă, după numai un an de la nuntă, au ajuns la divorț. Pasiunea care i-a unit inițial i-a adus din nou împreună în 2016, când Bianca a adus pe lume o fetiță, Sofia. Cu toate eforturile lor de a face relația să funcționeze pentru binele celei mici, cei doi au ales, în final, drumuri separate.

Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au reușit să mențină o relație civilizată pentru a-și crește fiica împreună. Sofia petrece majoritatea timpului alături de mama sa, dar ambii părinți se implică în viața ei. Cu toate acestea, în ciuda discreției pe care au păstrat-o după despărțirea definitivă, tensiuni și nemulțumiri au ieșit recent la iveală.

Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursuc, Bianca Drăgușanu a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu Victor Slav. Printre altele, ea a menționat că acesta nu a fost marea ei dragoste și că nunta lor nu a fost așa cum și-a dorit-o. De asemenea, a exprimat o nemulțumire personală legată de fiica lor, Sofia, care îi seamănă perfect lui Victor.

„Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu tac-su și de asta chiar îmi e ciudă. E mai mult influencer decât tată. Cred că o să am și familia pe care eu mi-o doresc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.