Valeriu Gheorghiță și Monica Bîrlădeanu s-au căsătorit în secret? Detaliul care i-a dat de gol

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar fanii sunt tot mai curioși cu privire la relația lor. Deși cei doi sunt foarte discreți în privința vieții personale și împărtășesc puține detalii pe rețelele sociale, atenția celor care îi urmăresc a fost atrasă de un detaliu semnificativ: ambii poartă verighete pe inelare, sugerând că ar putea fi deja căsătoriți.

Recent, Valeriu Gheorghiță, medicul în vârstă de 42 de ani, a postat imagini alături de rectorul UMF Carol Davila, după ce a obținut titlul de abilitare. În aceste imagini, se poate observa o bijuterie specială pe degetul inelar al medicului, ceea ce a alimentat speculațiile că cei doi s-ar fi căsătorit în secret cu câteva luni înainte de nunta planificată.

Nunta, programată pe 5 octombrie 2024, va avea loc la Palatul Snagov și va fi un eveniment fastuos, cu un dress code „Black Tie”. În ciuda discreției lor, relația dintre Monica și Valeriu pare să devină tot mai puternică, iar fanii așteaptă cu nerăbdare marele eveniment.

Pe lângă viața personală, Monica Bîrlădeanu este activă și în sfera profesională. Actrița a postat recent un videoclip pe Instagram în care promovează showroom-ul Nativo, destinat celor care doresc să-și renoveze locuința cu materiale și finisaje deosebite. Ea a împărtășit entuziasmul său pentru produsele oferite de showroom, lăudând calitatea și designul acestora.

„Dacă vă renovați casa, living-ul, baia sau doar un singur perete, în punctul ăsta cred că am sugestii de materiale și finisaje pentru orice! Ajung în curând expert level. Am fost recent la @Nativo.showroom după gresie pentru terasă și am regretat amarnic că aveam deja celelalte finisaje cumpărate pentru că ce am găsit la ei mi-a dat un pic lumea peste cap. În primul rând au un showroom cum n-am văzut la nimeni în București pe finisaje, gândit de un mega arhitect. În caz că nu ai o idee clară în legătură cu ce merge orice, te asigur că vei descoperi aici. Poate și pentru că e business de familie, poate de aceea sunt sunt atât de prezenți în relația cu clienții, nu știu…dar e de bine”, a scris Monica pe Instagram.