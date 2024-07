Adelina Pestrițu sărbătorește Nunta de Lemn cu o ședință foto inedită. Imagini spectaculoase cu tabloul de familie

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au marcat recent cinci ani de căsnicie într-un mod special și plin de eleganță. Deși nu au organizat o petrecere grandioasă pentru aniversarea cunoscută sub numele de „Nunta de Lemn”, cei doi au decis să celebreze momentul cu o ședință foto care a reamintit de ziua lor de nuntă.

În vârstă de 37 de ani, Adelina a optat pentru o rochie de mireasă lungă, albă, cu spatele gol și ușor strălucitoare, în timp ce soțul ei, Virgil, a purtat un costum negru cu papion și cămașă albă. Cele două ținute elegante au fost perfect complementare și au adus un strop de rafinament în cadrul decorului ales: o seră la marginea pădurii, la Snagov.

Adelina a profitat de ocazie pentru a-și etala noul bust, o schimbare pe care a făcut-o cu ajutorul medicului plastician. Pe rețelele de socializare, ea a împărtășit bucuria momentului și a subliniat importanța aniversării „Nunții de Lemn”, un eveniment simbolic ce marchează cinci ani de căsnicie.

„20 Iulie 2019 este ziua în care eu și Virgil ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu. La 5 ani de casnicie, am celebrat ‘Nunta de Lemn’. Lemnul este un material durabil și rezistent, așa cum vrem să fie și relația noastră. Am vrut să marcăm acest moment special cu o ședință foto în toată regula, deoarece nici la nunta noastră nu am avut timp să organizăm un astfel de shooting,” a scris Adelina pe Instagram.