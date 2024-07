Imagini HOT cu fiica Andreei Berecleanu! Eva Zaharescu s-a transformat într-o femeie sexy și a renunțat la inhibiții

Eva Zaharescu, fiica cunoscuților prezentatori de știri Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu, a captat atenția publicului cu o serie de fotografii impresionante postate pe Instagram. Tânăra de 22 de ani, care își desfășoară studiile în Marea Britanie, se află în prezent într-o vacanță la malul Mării Negre, în Bulgaria. Inspirată de peisajele exotice și locația idilică, Eva a profitat de ocazie pentru a-și etala silueta de invidiat, demonstrând că a moștenit din plin frumusețea mamei sale.

Fotografiile în costum de baie au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii laudative din partea urmăritorilor săi. Eva, care a părăsit România în urmă cu șase ani pentru a studia în Marea Britanie, s-a transformat într-o tânără elegantă și rafinată, captând atenția atât prin aspectul său fizic, cât și prin atitudinea sa încrezătoare. Reacțiile entuziaste din partea fanilor și aprecierile primite demonstrează că Eva este deja o figură populară pe rețelele de socializare.

Pe lângă cariera impresionantă a Andreei Berecleanu în televiziune, care se întinde pe mai bine de 30 de ani, fiica sa, Eva, și-a construit propriul drum, evidențiindu-se nu doar prin frumusețe, ci și prin educația și independența de care dă dovadă. De altfel, Eva nu este singură în această aventură, fratele ei mai mic, Petru, de 18 ani, s-a mutat și el în Marea Britanie, unde își continuă studiile alături de ea. Andreea Berecleanu a împărtășit într-un podcast recent că cei doi frați s-au adaptat rapid la noua viață, Eva dovedindu-se o sursă de sprijin și inspirație pentru Petru.

În trecut, Eva a fost implicată într-o relație cu Ștefan Manolache, fostul iubit al Andreei Antonescu. Deși relația s-a încheiat, Eva și-a păstrat discreția și eleganța, concentrându-se pe dezvoltarea personală și profesională.

„Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea”, a declarat Ștefan Manolache pentru FANATIK.