Panică pentru Radu Ștefan Bănică! Artistul a găsit un cuțit în roata mașinii sale: N-am supărat pe nimeni...

Radu Ștefan Bănică, fiul celebrului artist Ștefan Bănică Jr., a trecut printr-un incident neplăcut după ce și-a găsit mașina vandalizată. Într-o apariție recentă în emisiunea „La Măruță”, tânărul a dezvăluit că a descoperit un cuțit înfipt în roata autoturismului său nou, un incident care vine pe fondul unei serii de acte de vandalism. Radu Ștefan a povestit că, în ultimele săptămâni, mașina sa a fost zgâriată și lovită în parcarea unde o lasă de obicei, toate acestea în ciuda faptului că nu a avut conflicte cu nimeni.

„În această dimineață am găsit un cuțit în roata mașinii mele. N-am supărat pe nimeni. Am găsit-o tăiată, cu siguranță a fost un cuțit băgat. Nu am parcat pe alt loc. Mă oftic că s-a întâmplat când nici nu eram în mașină, dar învățăm, o refacem. Măcar lăsați un bilețel!”, a declarat Radu Ștefan, exprimându-și dezamăgirea și nedumerirea față de această situație.