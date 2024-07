Ilie Năstase a rupt legătura cu fiica sa adoptivă, Charlotte. Motivul este incredibil: Nu mai am nicio treabă cu ea...

Într-un interviu recent acordat publicației Spynews, Ilie Năstase, fostul număr unu mondial în tenis, a făcut declarații surprinzătoare despre relația sa cu fiica adoptivă, Charlotte. La vârsta de 78 de ani, Năstase a mărturisit că nu mai vorbește cu Charlotte, susținând că el a luat decizia de a o bloca în telefon după ce aceasta și-a făcut cont pe platforma OnlyFans.

Charlotte, care se află în Statele Unite, a declarat pentru Click! că nu poate lua legătura cu tatăl său din cauza actualei soții a acestuia, Ioana Năstase. Potrivit tinerii, numărul ei a fost blocat în telefonul lui Ilie, împiedicând-o astfel să-i transmită urări de ziua lui.

"Nu pot să dau de tatăl meu, pentru că actuala lui soție mi-a blocat numărul în telefonul lui! Am vrut să-l sun să-i spun La mulți ani!, dar nu am putut să dau de el", a spus Charlotte.

Însă, Ilie Năstase a negat aceste acuzații, susținând că el însuși a luat decizia de a o bloca pe Charlotte în urmă cu trei ani.

"Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea", a adăugat el.

"Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea", a declarat Năstase, adăugând că decizia a fost motivată de apariția lui Charlotte pe OnlyFans.

Ilie Năstase a precizat că nu mai are nimic de discutat cu fiica sa și că îi dorește multă sănătate, dar nu mai vrea să fie implicat în scandaluri.

"Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui", a spus el.