Ioana Ginghina are multe calitati. Are calitatea de mama, calitatea de actrita, calitatea de sotie a lui Papadopol. Genul acela de persoana publica spre care privesti cu simpatie, cu intrebari, dar mai ales cu aplauze. Deci Ioana Ginghina, in fata intrebarilor, cu cateva raspunsuri importante.

Ce rol joci in viata, Ioana? Te intreb ca actrita.

R: In viata nu joc niciun rol. Este important sa fi "cinstit " in viata tocmai pentru a gasi adevarul, cand trebuie sa-l joci.

Dintre rolurile din filme si teatru, care a fost cel mai apropiat de felul tau de a fi?

R: Sincer nu cred ca am jucat pana acum roluri care sa ma caracterizeze, dar asta si pentru ca filozofia mea de viata este mult mai simpla. Rolurile pe care le-am jucat pana acum au fost mult mai "picante" decat imi place mie sa-mi traiesc viata. Poate ca rolul Mini din "Tara lui Paparin" productie Teatrul Ion Creanga Bucuresti, mi se potriveste cel mai bine.

Dintre replicile pe care le ai, in filme in teatru sau chiar in viata, zi-mi una care sa fie iportanta.

R: Am spus mii de replici in proiectele pe care le-am avut, replici pe care sincer nu mi le mai reamintesc. Insa pentru mine viata e importanta, sentimentele si nu vorbele.

Asa ca nu cred ca exista replici care sa fie importante. Cred ca cuvinte ca "te iubesc", "multumesc", "iarta-ma", trebuie spuse atunci cand este cazul.

Dintre cele cate este sotul tau, Papadopol, ce te-a cucerit mai degraba?

R: Increderea pe care mi-o da in mine si sprijinul atunci cand am nevoie de el.

Dintre cele care nu este Alexandru Papadopol, sotul tau deci, ce-ai vrea sa totusi sa fie?

R: Nimic, pe Alexandru il iubesc asa cum este, nu vreau sa schimb nimic la el.

Dintre cele pe care le-ai trait tu ca mama, daca ar fi sa scoti un sfat sa-l dai mamelor, ce sfat le-ai da?

R: Sfatul meu este sa se bucure de copii, de fiecare varsta, de fiecare clipa.

Dintre deciziile bune pe care le-ai luat in viata, zi-mi una, greu de luat atunci, dar foarte buna acum, cand privesti inapoi.

R: Din punctul meu de vedere toate deciziile din viata mea au fost bune, iar dovada este viata frumoasa pe care o am.

Dintre deciziile proaste pe care le ia un om in viata, care e cea mai proasta decizie pe care ai luat-o?

R: Nu exista decizii proaste in viata, aici e o problema de perceptie a lucrurilor care vin in viata noastra. Eu iubesc viata si imi place sa traiesc fiecare provocare.

Ce-a fost cel mai greu in viata ta pana acum?

R: Sunt o rasfatata a vietii si sunt fericita pentru tot ceea ce mi s-a dat pana acum. Nu e corect fata de Dumnezeu sa ma plang de nimic pana acum.

Dintre momentele voastre fericite, povesteste-mi unul, recent si important.

R: Fiecare clipa petrecuta in 3 este absolut perfecta. Iubesc serile cand ne strangem cu totii acasa si pentru mine acolo este fericirea.

