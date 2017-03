Cum sa alegi cadoul de Paste dupa destinatar

Trebuie sa le intelegi semnificatia si sa te bucuri atunci cand le primesti la fel cum trebuie sa te bucuri cand le oferi. Cadoul nu ar trebui sa fie un simplu obiect pe care il cumperi si il oferi din simplul motiv ca asa trebuie.

Pentru ca am ratat multe ocazii de a le oferi celor dragi cadouri si simt o urma de regret din cauza asta, o data pe an imi notez pe hartie cate 2-3 idei de cadouri la fiecare membru al familiei si fiecare prieten in parte ca stiu exact ce trebuie sa le cumpar.

Ti-am pregatit si tie o astfel de lista cu cadouri de Paste pentru cei dragi tie, cadouri care o sa le aduca cu siguranta o bucurie.