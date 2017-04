Ai impresia ca o stii de-o viata si cand te intalnesti cu ea tot pustoaica aceea interesanta iti pare. Aylin, de cand am cunoscut-o cu totii la Pro TV, la Alege ASIA, intre e mama, dar si actrita. Deci s-au tot schimbat lucruri, dar de ras, rade la fel ca atunci, aproape intruna. Sunt oameni care sunt facuti sa rada. Aylin Cadir este dintre aceia. Pare un om fericit si, cel mai probabil si este.

Cand ai inceput celebritatea, la Pro TV, la Alege ASIA, cum te imaginai ca o sa fii azi? Cam la 15 ani de atunci.

In primul rand as incepe prin a spune ca nu sunt o celebritate. Sunt actrita, atat. Acum 15 ani nu imi faceam planuri asa departe in timp. De fapt, nici acum nu imi fac. Nu cred ca ma gandeam mai departe de ce mi se intampla chiar atunci, care era destul de overwhelming.

Cum iti aduci aminte despre tine, cea de atunci?

Aveam doar 16 ani asa ca imi puneam mai putine probleme dar aveam si mai multe nesigurante. Ma bucuram de atentie dar mi-era teama ca nu ma pot ridica la nivelul asteptarilor. Dar per total credeam ca sunt foarte tare!

Ce nu ti-a iesit in viata de atunci si pana acum?

Mi-au iesit mai multe lucruri decat ma asteptam.

Cu siguranta.

Acum esti mai degraba cantareata sau mai degraba actrita?

Mai degraba actrita.

Cand ti-ai dat seama ca trebuie sa fii actrita? Si cand ai simtit ca ai devenit?

Undeva in anul intai de facultate lucram la un moment pentru un examen si mi-am dat seama ca nu as putea sa traiesc fara sa fac meseria asta. Am devenit actrita atunci cand am inceput sa fiu luata in serios de colegii de breasla. Si asta nu a venit imediat.

Dar cantareata? Cand ai stiut ca esti cantareata?

Cand au sunat telefoanele impresarului.