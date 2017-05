Adela Popescu e cum nu se prea intampla oamenii sa fie. Sau asa mi s-a parut. Are un firesc in celebritatea ei. N-are senzatia ca-ti face un favor ca exista, asa cum se traieste odata ce esti cunoscut. Are felul acesta de a fi, razi cu ea. Nu se intampla in felul ei de a fi schimbari semnificative cand iese din direct. De aceea, dati-mi voie sa ve-o recomand, Adela Popescu in cateva intrebari.

Ma gandeam asa la voi, sunteti ceva ce rar se intampla, doua celebritati care se inteleg de atatia ani. Ce va apropie, Adela?

Sigur ca dragostea. Apoi cred ca ne potrivim foarte bine. Ne plac aceleasi filme, acelasi vin, gasim relaxarea in aceleasi lucruri, vacante. Valori comune. Alexandru.

Si invers. Cand va certati, de ce va certati de cele mai multe ori.

Radu e un barbat foarte sincer. Intr-atat incat se vede totul pe fata lui. Chiar si atunci cand cineva il enerveaza. Ii reprosez ca nu se cenzureaza si ca nu lupta cu asta. In sinea mea stiu ca e de fapt o virtute pe cale de disparitie, dar trebuie sa fiu si eu o sotie cicalitoare ca la carte, nu?

Ce-ai schimba la Radu, daca ar fi totusi sa poti schimba ceva?

Mi-ar placea sa aiba mai mare incredere in oameni.

Si el la tine ce crezi ca ar schimba? Asa, prin absurd, daca ar fi ceva de schimbat.

Sa nu mai am asa mare incredere in oameni. I-ar placea sa fiu mai organizata, sa nu mai pierd incarcatorul si telefonul.

Cand ai aflat prima data in viata ca exista Radu Valcan si ce te-ai gandit atunci?

Corina Hera, prietena mea mi-a spus: "A venit la Povestiri Adevarate un baiat superb. Il stiu de la Prima TV, sa vezi ce voce are." M-a facut curioasa, recunosc. Dar nu, nu a fost dragoste la prima vedere.

De cand v-ati casatorit si pana sa apara copilul, ce s-a schimbat?

Pai noi ne-am casatorit in august si in septembrie am ramas insarcinata. A fost un copil extrem de dorit. S-a schimbat totul. E mult mai bine acum. Am fost in vacante, am urcat pe munte, am dansat pana in zori, ne-am iubit... ok, si acum...? Aveam nevoie de "next level". Ma bucur din suflet ca nu a fost doar o falsa senzatie. Mi se pare extrem de important sa fii cu adevarat pregatit pentru asta. Sa nu romantezi prea mult, sa nu ai false asteptari din partea nimenui. Doar asa poti sa eviti depresiile postnatale. Si o bunica, desigur.

Si acum, copilul. Ce-a fost cel mai greu, Adela?

Daca spun ca nimic nu a fost prea greu, nu ma crede nimeni. Sigur ca mi-as dori sa dorm mai mult, sa merg la film si sa nu ma gandesc in permanenta daca e bine, sa nu ma mai simt vulnerabila in fata unei asa mari iubiri. Dar cu toate astea, nu as vrea viata de dinainte de el. Nici macar un minut. Sigur ca am fost si foarte norocosi, mama mea sta cu noi acum si ne ajuta enorm cu cel mic. Mai este si mama lui Radu aproape.

Si invers, ce e cel mai frumos acum, dintre toate cele cu care a venit copilul in viata voastra?

L-am redescoperit pe Dumnezeu.

Ce planuri aveti cu Alexandru, cu baiatul vostru? Ce urmeaza a fi facut? Cum procedati, Adela? Care este planul? Sper ca aveti un plan.

Am zis sa ii taiem motul prin iunie. Mi se pare un inceput bun.

Sursa foto: Facebook