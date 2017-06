O cunosc pe Chris Simion din vremea liceului, atunci cand era o adolescenta rebela, altfel, cu ochi scanteietori, careia ii placea sa se dea cu rolele pe marmura de la intrarea in Casa Presei Libere din Bucuresti. Fata cu cozi blonde de atunci, acum o prozatoare si regizoare de succes, daruieste Bucurestiului nu doar primul teatru construit impreuna, Grivita 53, dar si un spirit altfel.

Cum traiesti tu iubirea? Cum o definesti?

O traiesc prin ceea ce fac, prin ceea ce gandesc, prin ceea ce aleg, prin ceea ce sunt. Iubirea e actiune, nu concept.

Ce anume te face sa te indragostesti de un text atat de tare incat sa iti doresti sa il pui in scena?

Un text ma convinge daca e necesar, daca ma arde, daca se intersecteaza cu o tema care ma preocupa, daca il consider actual pt omul de azi. Teatrul se intampla astazi, e un act al prezentului. Teatrul lucreaza cu emotiile omului de astazi, nu cu ale celui de ieri sau de maine. Nu ma atrag textele defazate, prafuite, oricat de importante au fost in momentul in care au fost scrise. Un text te face sa te indragostesti de el cand corespunde cu trairile tale.

Ce anume te-a facut sa te indragostesti de spatiul din Grivita 53 si sa decizi ca acolo va fi teatrul?

Energia locului, cartierul plin de boemie ( in perioada interbelica era considerat Montmartre al Bucurestiului), viziunea si faptul ca vom construi de la zero. Caci nu este doar constructia fizica a teatrului. Imobile construiesc multi. Noi ne propunem sa construim o comunitate, un spirit. Calea Grivitei (zona veche, dinspre Dacia) poate redeveni artera culturala a Bucurestiului.

Cifrele sunt omniprezente in viata ta. De la titlurile cartilor la campaniile de promovare. Ce inseamna cifrele pentru tine?

Cifrele sunt semne, sunt incarcate cu energie, cu mesaje. Suma lui 5+3=8, numarul infinitului. Din 1 iunie am primit numarul scurt pentru campaia de sms unde se pot dona 2 euro. Numarul este 8833. Ne urmaresc aceleasi cifre.

Care este reactia starnita de campanie? Cum au schimbat protestele din Piata Victoriei mentalitatea oamenilor?

Campania G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA este o intoarcere la normalitate. La acea Romanie care a fost intrerupta dar care poate fi reinviata, o Romanie in care cred si in care cred mai multi. Din aceasta Romanie nu am plecat desi am avut de cateva ori aceasta oportunitate. Am asteptat atatia ani pentru ca am incredere ca in tara asta se poate construi curat, fara compromisuri, fara sa te vinzi, fara sa te faci frate cu dracul doar ca sa treci puntea. Si am bucuria sa vad in jurul meu multi oameni care cred asta. Reusita acestui proiect este dincolo de constructia in sine a teatrului. Este reusita unei generatii care crede in spiritual independent si in comunitatea oamenilor care au valori sanatoase. Schimbarea nu se intampla peste noapte dar se intampla cu rabdare si prin actiune.

Daca stam cu mainile-n san si ne lamentam ca sistemul e in defavoarea noastra, ca politicienii fura si paharul e mereu gol, nu se va schimba nimic in bine. Daca punem mana de la mana, urnim bolovanul. Si cu cat vom fi mai multi care alegem sa construim valori, cu atat balanta se va inclina in favoarea noastra. Sunt mai multi oameni cinstiti, decat hoti. Ceea ce trebuie sa faca oamenii cinstiti este sa actioneze, sa nu mai astepte sa se schimbe ceva de la sine. Povestea G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA este de fapt povestea celor care vor sa arate ca oamenii sunt mai importanti si mai puternici decat sistemul politic in care traiesc si ca alegerile pe care le facem individual sunt vitale pentru ca ele insumate dau un rezultat, o realitate. G53 te asteapta sa-I pui caramida. Intra pe site www.grivita53.ro si afla cum.

Intr-un interviu ai spus ca ai avut visul de a darui ceva Bucurestiului inca din facultate. Ce s-a intamplat atunci si cum a aparut?

De cand am dat la teatru am vrut sa las ceva in urma. Mai mult decat spectacole, carti, festivalul Undercloud, premii, distinctii etc Am vrut sa las un spirit, un univers al meu si al celor care cred in demersal meu. Nu am facut, nu fac si nu voi face nimic singura. Marele meu merit este ca intalnesc oameni si ca impreuna cu ei construim povesti. G53 este o poveste despre o mostenire, o mostenire culturala in jurul careia ne-am adunat mai multi si pe care o lasam generatiilor care vin dupa noi. in statutul Asociatiei Culturale Grivita 53 exista acest angajament. Destinatia culturala a teatrului pe care il construim in Grivita 53 nu va putea fi schimbata niciodata, de nimeni, nici cand noi nu vom mai fi.

Din aceasta poveste iti propunem sa faci parte. O poveste cu cateva randuri scrise de tine. In afara de mine membrii fondatori sunt: Marian Ralea, George Ivascu, Angel damian si Tiberiu Mercurian. Alaturi de noi au venit personalitati atat din domeniul nostrum, cat si din alte domenii care sustin constructia G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA si care ganteaza cu performanta lor demersul nostru.

Irina Margareta Nistor este invitata in spectacolul A.A.A., prima productie Grivita 53. Care este rolul dansei?

Rolul unei prezentatoare de radio care are o emisiune de noapte “A.A.A” de la Atractie, admiratie, atentie…cei 3 magici A care fac ca relatia dintre doi oameni sa nu fie conditionata de timp. Irina este “the voice’ si este in premiera caci e prima data cand joaca intr-un spectacol de teatru. Cand Irina nu poate participa ii tine altcineva locul. Este un rol care poate fi share-uit. Trebuie doar sa se ridice la stacheta pe care a ridicat-o. Si sunt cateva interventii pe care special le-am bagat sip e care le traduce din engleza cum numai ea poate sa le faca. In afara de Irina in distributie mai sunt Vlad Birzanu, Alin State, Carla Maria Teaha / Alexandra Fasola si Ioana Marchidan. Spectacolul “A.A.A” se va juca de 53 de ori in 53 de spatii diferite cu scopul strangerii de fonduri pentru G53. Saptamana viitoare, pe 31 mai, jucam pentru prima data acest spectacol in afara Bucuresti-ului , la Calarasi, la Casa de cultura de-acolo la ora 18. Si alte orase sustin Campania construirii acestui teatru pentru ca productiile Grivita 53 sa ajunga in orasele care ne sprijina.

De ce este important pentru tine sa lasi in urma ta si altceva in afara cartilor scrise de tine? Cum crezi ca poate schimba in bine viata cuiva o astfel de atitudine?

Cred ca ne definim prin ceea ce facem, nu prin ceea ce spunem. Am inceput acest demers pentru ca in Bucuresti lipseste. Pentru ca avem nevoie sa construim o comunitate noua de spectatori si de artisti. Si initiativa privata este certitudinea spiritului adevarat de echipa, zona unde exista libertate reala de creatie. Alegerea de a fi impreuna vine din zona independenta, nu din cea institutionala. De 71 de ani nu s-a construit in Bucuresti nimic de la zero. Din 46 de cand Liviu Ciulei a dus la bun sfarsit un astfel de demers tot din initiativa privata. Si in urma lui a ramas un teatru de care se bucura spectatorii si artistii si astazi.

Ce anume iti da energie si putere sa iti urmezi visele?

Credinta, pasiunea, oamenii din jurul meu.

Ce anume iti da curaj sa continui atunci cand lucrurile nu merg ca pe roate?

N-am alta solutie, nu-mi incalc principiile, nu exista nimic pe lumea asta pentru care sa-mi vand sufletul, e tot ce am mai sfant. N-am facut nici un compromis in cei 21 de ani de cand am intrat in lumea artistica. Pentru ca daca l-as face, s-ar razbuna. Aleg sa astept, sa am rabdare. Nu ma grabesc. Lucrurile se intampla cand trebuie. Si cand trebuie nu coincide mereu cu atunci cand vrem. Stiu insa ca nu sunt singura care gandesc asa, ca suntem multi care avem nevoie de aceasta insula si stiu ca impreuna o vom construi. Invitatia am facut-o. E randul vostru sa actionati.