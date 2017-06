"Eu cu ce ma imbrac astazi?" este una dintre intrebarile cu care isi incep dimineata cele mai multe dintre noi. In spatele acestei intrebari se afla de fapt o dilema mai profunda: Cine sunt eu astazi? Pentru ce rol ma pregatesc? Cum hainele sunt o oglinda a personalitatii fiecareia dintre noi, tinutele pe care le alegem sunt o expresie directa a noastra.

Tocmai de aceea, Answear a demarat campania #AnswearTopLadies care reuneste 10 femei puternice care s-au facut remarcate prin rezultate profesionale de exceptie si prin stiluri personale asumate. Dincolo de experimentele si expresiile vestimentare, #AnswearTopLadies scoate in lumina reflectoarelor povestile de succes ale femeilor care si-au croit singure drumul in viata cu forta personala, stil si incredere in sine.

Prima cu care Answear a stat de vorba despre reusite, stil de viata si ascensiune profesionala este Raluca Mateiu, CEO Internet Corp. Ea este una dintre femeile care ne inspira in fiecare zi si care demonstreaza ca tenisii, rochiile, competitivitatea si experienta profesionala nu s-au exclus niciodata reciproc. Povestea ei la Internet Corp a inceput in urma cu 10 ani, de pe pozitia de redactor iar astazi, asa cum spuneam mai sus, este CEO al unuia dintre cei mai importanti publisheri din online.

"Subiectiv sau nu, dintre campaniile facute de un nume mare din e-commerce in ultima vreme, Answear Top Ladies este una dintre cele mai bine construite, cu un mesaj cu care rezonez intru totul., povesteste Raluca. Ne uitam la fashion icons, rasfoim reviste de moda , cautam inspiratii intr-un univers intangibil de multe ori (alt tip de cultura, branduri foarte scumpe, vedete) si uitam sa privim in jurul nostru la oamenii care ne sunt mai aproape, pe care ii cunoastem si despre care am mai auzit una alta cu diverse ocazii.

De asemenea, originalitatea si personalitatea proprie sunt doua dintre elementele care trebuie sa defineasca o garderoba, chiar daca asta inseamna ca din cand in cand sa incalci reguli, sa experimentezi si sa gresesti. Stiti, exact ca-n viata.

Avem tendinta de a ne chinui sa respectam trenduri, sa tragem de tipare pana incapem in ele (si nu ma refer la masuri ci la atitudini), sa fortam stiluri care nu ne definesc cand e atat de simplu sa producem diferenta prin ce ne reprezinta mai bine si mai bine, ce ne face sa pasim in afara casei cu zambetul pe buze si-l pastreaza acolo o zi intreaga. Iar asta nu ne-o va spune niciun designer de pe lumea asta. Uneori inspiratia e pur si simplu la indemana, fie ca vine de la o femeie de succes sau de la sora mai mare. Trebuie doar sa stim sa o gasim si in afara luminii reflectoarelor, mai spune Raluca.

