Daniel Fat este unul din acei oameni cu har care te convinge ca un talent nu vine niciodata singur. Ca este vorba de muzica, teatru sau emsiuni de televiune, artistul stie cum sa aduca bucurie in sufletele oamenilor. Dincolo de prezenta publica spumoasa se afla insa o personalitate complexa, atrasa de spiritualitate, care iubeste Romania din tot sufletul. Afla de ce in interviul care urmeaza.

Cum ai descoperit bucuria de a trai?

Cautand in interiorul fiintei mele, dupa diverse incercari ale vietii, ca Oedip.

Cum intretine arta bucuria de a trai? Dar spiritualitatea?

Arta contine bucuria impartasirii ei, deci cand arta aduce bucurii celor care o gusta, se genereaza circuitul artist-public, in mod simbiotic, pe baza de bucurie si energie incarcata pozitiv. Acest circuit tine de o alchimie spirituala, de a transforma si rafina bucuria generata si receptata. Spiritualitatea sta la baza intregii lumi, iar arta e musai sa contina filonul spiritual, pentru a avea viata cat mai lunga si astfel sa produca bucurii pe timp nelimitat.

Se spune despre Romania ca este un pamant binecuvantat, cu o incarcatura spirituala adanca. Tu ce parere ai?

In primul rand, nu e intamplator unde ne nastem, iar respectarea si aprecierea radacinilor natale mi se pare esentiala pentru omul ce se doreste a se considera evoluat. Romania, anagramat Armonia sau Om In Rai, numita si Gradina Maicii Domnului, e un spatiu minunat, incarcat de locuri si zone energetice speciale asa-zis paranormale, de ”urme” lasate de stramosi si inaintasi initiati, cu manastiri sau locuri sfinte , cu multe daruri si haruri lasate de Bunul Dumnezeu.

Ce locuri din Romania ne recomanzi sa vizitam pentru a ne incarca spiritual?

Ooo, sunt multe locuri ce ne pot incarca, depinde de nivelul de necesitati si deschiderea fiecaruia. Recomand in general Maramuresul, mai ales in zile de duminica sau sarbatori, pentru ca oamenii se imbraca in straie populare, apoi locurile din natura, la indemana oricui, apoi, mai specific, Bucegii, Ceahlaul, Sarmisegetuza, manastirile, locurile binecuvantate, in care e fain si bine sa ne deconectam de tumultul vietii social-materiale si sa ne ducem in calatorii mai mult interioare, sufletesti, spirituale.

Unde iti incarci bateriile si iti gasesti sursele de inspiratie?

In natura ma reconectez cu radacinile si resursele vietii, dar inspiratia o gasesc peste tot in jurul meu, in fenomene, fapte, oameni dar si in muzica naturii sau in folclorul autentic; idei sunt destule, abia daca am timp sa le concretiez.

Stiu ca esti adeptul unui stil de viata sanatos. Mergi mult cu bicicleta si esti atent la ceea ce mananci dar si la produsele pe care le folosesti, de la cele de ingrijire personala la cele de curatenie. Cum ne influenteaza aceastea viata si starea de bine?

Ma straduiesc sa am grija de vehiculul numit trup, organism, pentru ca doresc sa il locuiesc cat mai bine si la fel ca la un aparat sau masinarie, prefer sa fiu atent preventiv la modul de intrebuintare. Merg cu bicicleta mai putin decat inainte, dar vara asta sper sa recuperez. Sunt lacto-vegetarian de aproape 19 ani, ma simt bine, analizele rezonabil de bune, mai scap la dulciuri uneori, insa in limite decente. Recomand si folosesc produse pe baza de ingrediente naturale, cat mai putin procesate, pentru a aduce un aport minim factori de agresivi in organism.



Care crezi ca este practica spirituala specifica pamantului romanesc?

Rugaciunea si multumirea, impreuna formeaza o practica spirituala completa. Taranul roman spune ”Doamne-ajuta”, ”Doamne-multam!”, inainte sau dupa toate activitatile, la fel cum faceau stramosii Geto-Daci, care se rugau sub cerul liber catre Cel PreaInalt.

Cum isi pune stilul tau de viata amprenta asupra spectacolelor tale?

In spectacolele mele amintesc deseori ca nu am tembelizor si nu ma uit la TV de 9 ani, ca nu mananc produse din carne, ca recomand mancarea fara E-uri, aceste teme regasindu-se in cantece-pamflet, iar partea spirituala se regaseste si in albumul Hora Dacica, dar si in alte piese cu mesaj special spiritual.

Ce te bucura cel mai mult atunci cand esti pe scena?

Sa vad oameni care la inceputul concertului sunt seriosi sau chiar tristi, dar la final sunt cu zambetul pe buze sau cu gura pana la urechi, dupa o alchimie faina impreuna, rupand barierele dintre scena si spectatori, devenind Unul.

Ce ne canti joi, pe 15 iunie, in concertul din Bucuresti?

Diverse zapaceli sau linisteli, voi face un traseu prin toate capitolele mari abordate de mine pana acum in cele 5 albume, alternand diferite zone muzicale sau de interpretare muzical-actoriceasca: folk, rock, etno si improvizatii.