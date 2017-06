Monica Dascalu e acest paradox cumva. Pare foarte opusa stirilor pe care le prezinta zilnic. Pare un om calm, care-si traieste viata in liniste, discret, fara zgomot. Pare exact tipul acela de om decent si fericit. Acum sigur, cu totii ne raportam la aparente, dar din cele cateva intrebari la care Monica Dascalu a raspuns nu vom avea alta concluzie.

Cum ai ajuns la Pro TV, Monica?

La sfarsitul primului an de facultate am participat la un concurs organizat la statia locala Pro TV Targu Mures, iar dupa acest concurs, am avut o perioada de specializare si ulterior am ramas in echipa Pro TV Targu Mures. Chiar daca inca studiam un domeniu social, am stiut din prima clipa ca televiziunea este un drum fascinant, care mi se potriveste din toate punctele de vedere.

Ce ti-a fost cel mai greu la inceput?

Entuziasmul si dorinta de a acumula cat mai multe informatii, curiozitatea, setea de a creste profesional, toate acestea mi-au conturat un inceput extraordinar, nicidecum unul dificil.

Citeam ca esti din Targu Mures, ce-ti lipseste de acolo aici, in Bucuresti? In afara de ai tai.

Familia imi lipseste si asta e motivul pentru incerc sa ajung cat de des posibil acasa la ai mei. Revin destul de des in locurile in care am copilarit, pe dealurile si in padurea bunicii, deoarece au o valoare emotionala imensa pentru mine. Imi lipsesc si prietenii din copilarie, mancarea ardeleneasca autentica, spiritul ardelenesc si tot ce inseamna universul in care m-am format.

Dar din Bucuresti, ce-ti lipseste cand te intorci acasa?

Absolut nimic.

Si in general, Monica, daca ai vrea sa schimbi ceva, ce-ai vrea?

Adaptarea este a doua noastra natura, experientele ne transforma si ne ajuta sa ne dezvoltam, sa crestem, sa fim mai buni, fie ca sunt experiente de natura profesionala sau personala.

Ce te face fericita?

Eu nu cred ca exista retete care sa ne faca fericiti, cred ca armonia din interior are un rol important in ceea ce inseamna starea de bine, numita de majoritatea oamenilor fericire.

Ce te agaseza?

Agitatia, rautatea, lipsa empatiei, indolenta.

Cum e viata ta azi fata de cum ti-ai propus-o cand ai pornit spre ea?

Cred ca viata cu tot parcursul ei, cu intreaga gama de trairi, este o cale minunata de a descoperi cine suntem, nu cred ca exista un obiectiv fix care sa ne faca sa incetam sa devenim.