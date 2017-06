Cel mai mare dintre frati

Unii par a avea sefia in sange, altora nu li se potriveste nicidecum ipostaza de lider. Ordinea in care au venit pe lume copiii in familia fiecaruia dintre noi poate face diferenta, din punct de vedere psihologic.

Primul nascut e obisnuit cu responsabilitatile inca de cand apare pe lume cel de-al doilea copil. E invatat sa fie grijuliu, mereu cu ochii-n patru, mai tarziu sa plaseze sarcini si sa supravegheze din umbra indeplinirea lor. Stie ca, daca cineva dintre fratii mai mici o face lata, el va fi tras la raspundere si tocmai de aceea isi la in serios rolul de lider, de care e foarte mandru si pe care il va cauta toata viata. Faptul ca parintii se bazeaza in primul rand pe el ii da incredere in propriile forte si il face sa se simta important. Isi pastreaza aceste caracteristici la maturitate, cand n-o sa se fereasca nici de munca, nici de sarcini in plus, nici de a oportunitatea de a primi echipe in subordine. S-ar putea sa fie, totusi, un sef cam sever, neintelegator, care penalizeaza din prima orice greseala.

Mezinul

Este un copil extrovertit, care striga in gura mare cand are nevoie sa fie ajutat cu ceva si nu se lasa pana nu obtine ce vrea. De obicei, la maturitate, cauta aprobarea altora, simte nevoia de confirmare inainte sa actioneze, iar aceste sovaieli il tin departe de posturile de conducere. Nu isi asuma responsabilitatea cand greseste, gasind mereu un tap ispasitor.

Copilul mijlociu

Face tot posibilul sa se faca remarcat, sa-l observe si pe el cineva, fiindca toata copilaria s-a simtit pe locul doi, ba din cauza fratelui mai mare, ba din cauza fratelui mai mic. Avantajul e ca a invatat sa fie maleabil, sa lase de la el, sa negocieze. Ii respecta pe colegi si ii ajuta, lucreaza foarte bine in echipa, dar de cele mai multe ori prefera sa nu duca pe umeri povara unei functii care implica putere de decizie.

Singurul copil la parinti

Ei bine, e un lider innascut! A fost intotdeauna rasfatat si n-a dus lipsa de atentie, dar asta a insemnat si ca toti ochii din casa erau atinti mereu asupra lui si trebuia sa invete bine, sa isi faca temele, sa manance tot din farfurie. Ca adult, e foarte serios, stie sa se organizeze si nu suporta sa i-o ia altcineva inainte. Poate avea, totusi, probleme de comunicare, fiindca n-a prea avut cu cine sa se consulte sau sa se contrazica, in afara de parinti. Se bucura cand vreun coleg greseste, intorcand situatia in favoarea lui. Tinde sa ia decizii fara sa ceara parerea echipei, ci doar a superiorului direct, daca exista unul. In viata personala, dorinta de sefie ii poate aduce probleme. E egoist si obisnuit sa primeasca, nu sa si ofere. Crede ca i se cuvine felia cea mai mare de tort, miezul de pepene si va manca mereu ultima portie fara sa se intrebe daca nu poftea si altcineva la ea.

Foto: Peshkova / Shutterstock