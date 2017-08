De vreo cativa ani incoace, atunci cand ma gandesc la ceva de bonton, ma gandesc la Dana Gont. Si asta nu doar pentru ca ea este prezentatoarea emisiunii cu acelasi nume de la Digi24, dar mai ales pentru faptul ca este ea insasi un simbol de stil si eleganta. Am stat de vorba cu Dana despre ce inseamna sa traiesti frumos si despre locurile minunate pe care le poti vizita in Oltenia, taramul ei de suflet.

Ce mai inseamna a fi de bonton in Romania anului 2017?

Ai inceput cu o intrebare grea... Sigur ca nu mai inseamna sa dai palaria jos cand intalnesti o doamna, dar pe de alta parte esenta nu s-a schimbat. Sa fii de bonton inseamna sa te gandesti si la cel de langa tine. Mai ales in 2017 cand, mai mult decat oricand, impartim spatiul social: cel in care locuim, la serviciu, in transportul in comun, in mall-uri, pe strada. Nu ma satur sa repet lucrul asta si se implineste un an de cand scriu pe tema asta si pe blogul meu (danagont.ro): un om manierat nu este neaparat unul pretios, ci unul atent la cei de langa el.

Cum arata o femeie eleganta in viziunea ta?

Cred ca o femeie este eleganta in primul rand prin atitudine, prin lipsa de stridenta, prin a refuza vulgaritatea, prin felul in care stie sa se adapteze locului si situatiei. E penibil sa te porti ca la Casa Regala daca intri in curtea unui taran, asa cum este penibil sa te comporti ca la o adunare campeneasca la Casa Regala. Trebuie sa stii mereu sa ai un comportament potrivit cu locul. Si nu in ultimul rand, cred ca o femeie este eleganta prin bunatatea ei.

Lucrurile simple si esentiale: familia mea, contactul cu natura, oamenii minunati pe care ii intalnesc, pisicile mele, o lectura buna. Ma tem ca nu este nimic sezational, dar sunt lucruri fara de care nu sunt intreaga.

La ce anume te gandesti cand auzi cuvantul "vacanta"?

La iarba verde! Vacanta fara un copac, fara parfum de flori sau fara soare nu e completa pentru mine.

Se spune ca atunci cand faci ce iti place nu mai ai nevoie de vacanta. Tu ce crezi?

Cu niste ani buni in urma am trait cu convingerea ca eu nu am nevoie de vacanta, tocmai pentru ca am fost mereu pasionata de meseria mea. Acum regret, dar nu regret vacantele pierdute, ci lipsa de odihna care si-a spus cuvantul in timp. Am ajuns la concluzia ca in viata e esential echilibrul, in toate. Munca, chiar si cea facuta cu pasiune, are locul si rostul ei, la fel cum zilele in care esti doar tu cu tine si iti incarci bateriile au sensul lor. Si toate studiile arata ca oamenii sunt mai creativi si eficienti daca au parte de momente de relaxare, de vacanta. Varianta pe care multi o practicam, de a fi in priza non stop, nu ne ajuta sa fim mai buni in meseria noastra, din contra.