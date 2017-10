Este actrita aceea haioasa pe care rar o vezi altfel decat razand. Care de la o vreme e la Pro TV. Tania Popa are ceva ce apreciez la oameni, adica energie pozitiva. Te face sa ai chef. In ritmul in care viata ne baga asta incepe sa ne lipseasca, ne lipseste cheful de ea, adica de viata. Il are actrita Tania Popa si ti-l da si tie daca o urmaresti. Cateva intrebari pentru Tania ca s-o intelegem si s-o stim mai bine.

Esti din Republica Moldova. Ai avut de ales intre Moscova si Bucuresti? Sau nu s-a pus problema?

Nu am avut de ales. Voiam sa studiez la Sankt Petersburg, dar nu s-a pus problema si am fost adusa la Bucuresti.

Cand ai avut impresia prima data ca ai success in ce faci? Deci ca-ti iese.

Mi-am dat seama ca imi iese, nu neaparat ca am success, atunci cand am primit premiul revistei Flacara, fiind in anul I sau maxim II de facultate. Atunci mi-am zis: Opa! Cred ca e ceva de capul meu! Personal, eu nu pun pret pe succes, pentru mine e mai important sa iti iasa.

Care a fost cea mai mare dezamagire in cariera?

Am fost dezamagita de oameni, iar momentul cel mai dureros pentru mine a fost cand (recunosc si din cauza orgoliului meu) mi s-a luat dreptul de a juca intr-un spectacol care era cu adevarat creatia mea.

Citeam ca ai avut cateva casnicii, pana sa iasa in final. Cine era de vina, tu sau ei?

Cum ar putea o femeie sa zica despre ea ca e de vina pentru orice? Femeia este stalpul societatii.

Pari asa, mereu fericita. Care a fost cea mai grea perioada a ta, Tania?

Cea mai grea perioada a fost dupa ce a murit tatal meu brusc, iar mama la 44 de ani a ramas vaduva. Atunci am decis sa o iau la Bucuresti pe ea si pe sora mea mai mica si sa ne descurcam “cumva” intre chirii, mancare, trai, toate cu un salariu mic de actrita. A fost perioada care m-a calit si intarit pentru restul vietii.

Daria este bucatica rupta ca fel de a fi, adica – orgolioasa, incapatanata, independenta si foarte descurcareata. Ce sa zic… doar e in aceeasi zodie cu mine. Ca o mica paranteza- e adolescenta, daca intelegeti ce vreau sa zic.

Cand ti-au propus cei de la Pro TV emisiunea cum ai reactionat?

Woooww!! M-am bucurat cum am stiut eu mai bine! Bucuria a fost enorma pentru ca formatul Romania, jos palaria! imi place foarte tare!

Stand-Up Comedy mai faci? Si cand te-ai apucat cum ti-a venit ideea?

Nu m-am apucat. Mie personal nu mi-a venit niciodata ideea. A fost o data, de mult, o conjunctura in care am fost intrebata daca pot sa fac si am facut. Acum mai fac doar ocazional.

Dintre toate rolurile tale, care te-a facut cea mai fericita?

In momentul acesta, cea mai fericita si in acelasi timp cea mai nefericita m-a facut Fata din curcubeu. In acest moment nu cred ca voi mai face vreun rol care sa il egaleze sau sa il depaseasca, dar vorba cantecului: Niciodata sa nu spui niciodata.

Ce mai ai de spus in apararea ta?

Nimic! Sunt un om implinit, fericit, care incearca sa isi traiasca viata cinstit.

Sursa foto: Facebook