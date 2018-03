In cadrul acestui interviu veti face cunostinta cu Valentina De Piante Niculae - coregrafa si dansatoare cu un doctorat in artele spectacolului si profesoara la sectia de Coregrafie din cadrul UNATC I.L. Caragiale din Bucuresti.

Este o femeie foarte speciala prin tot ceea ce are de transmis oamenilor despre dans, sanatate corporala si mentala. O admir pe Valentina De Piante Niculae datorita pasiunii si inteligentei pe care o pune in dans si modului cum imparte tot ceea ce stie tuturor oamenilor din jurul ei.

Valentina de Piante este o profesoara de dans foarte indragita atat de catre studentii ei dar si de prietenii ei danstori profesionisti, sau cursantii care participa la workshopurile dedicate neprofesionistilor.

Dansul este primul medicament, un limbaj innascut si un declansator de cunoastere. Toti hormonii fericirii sunt produsi de dans. Eu as propune o intalnire saptamanala cu dansul pentru toata lumea.

Pentru Valentina, dansul nu este doar o profesie ci si un mod de viata. Ea este singura specialista de la noi din tara in metoda Feldenkrais, o practica corporala si terapeutica cu aplicatii multiple, in dans, in recuperare medicala dar si spiritualitate.

Prin intermediul acestui interviu veti afla de ce dansul si miscarea constienta sunt foarte importante in viata fiecarui om si cum puteti integra diferite practici, cum ar fi metoda Feldenkrais, in existenta voastra.