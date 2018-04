Randi, Randi, Randi... cum reușești tu să faci toate piesele alea frumoase care le fac pe doamne și pe domnișoare să suspine?

Eu cred că muzica, atunci când e făcută cu pasiune, te face să simți, să rezonezi cu cel de la care a plecat. Cred că inspirația e ceva divin, e ca un dar pe care trebuie să-l dai mai departe. Nu știu în ce fel și de unde vine inspirația, dar mă bucur și sunt recunoscător zi de zi pentru ea.

Există o rețetă a succesului? Sau... cum reușești să te menții în topuri, la radio, să ai milioane de vizualizări pe Youtube, să placi... când publicul și preferințele sunt atât de schimbătoare?

E adevărat că preferințele, oamenii se schimbă și viața în general e într-o continuă schimbare. Nu am o rețeta anume, însă am dorința de a mă exprima, de a da mai departe bucuria cu care fac muzică. Și cred că asta se simte și că publicul simte și apreciază asta.

Te-ai simțit vreodată copleșit de ce se întâmplă în industria muzicală? Ți s-a părut nedrept? Un artist care are piese la radio și milioane de vizualizări, are momente în care își dorește să renunțe?

Cred că un artist, ca orice om, are momente când simte că munca sa nu dă roade și cântărește ideea de a renunța. Nu am avut asemenea momente și nici nu sunt genul care renunță. Nu aș putea să fac asta, pentru că am visuri care mă țin puternic și îmi dau energie și speranță.

Ultima piesă lansată - Fana mea - m-a lăsat fără cuvinte. Este wow! Am observat ceva schimbări, atât în ceea ce privește muzica, stilul tău, cât și look-ul. Se încearcă ceva nou?

Încerc tot timpul lucruri noi, pentru că nu vreau să intru într-o rutină și nu-mi place să mă repet. Este ceva care vine firesc în cariera mea, pentru că încerc să evoluez din toate punctele de vedere. În viitor voi aborda și alte stiluri muzicale și sound-uri, pentru că îmi place să experimentez și să mă reinventez.

Cum este Randi ca artist, ca omul din spatele Famous Production, care îi învață pe ceilalți muzică?

Nu cred că e vreo diferență între artistul și omul Rândi. Nu am un job de artist care se încheie la ora 18, după care devin altcineva. Sunt același om, uneori poate prea critic, dar întotdeauna cu intenții bune și cu dorința de a ajuta oamenii cu care lucrez să evolueze, să-și dorească mai mult.

Ceva îmi spune că atunci când erai mic nu să fii cântăreț îți doreai, doar că nu îmi spune nici ce visai să te faci când o să fii mare. Poate mă ajuți tu...

Ba chiar asta îmi doream. Evident că la 6 ani, nu îmi imaginam că de atunci încolo o să stau să studiez Bach la pian, dar și-a imaginat mama mea pentru mine și s-a întâmplat. Mic fiind, îmi plăcea să cânt în fața televizorului cu un creion în mână și să dansez ca un nebun. Nu era o dorință conștientizată, însă era evident că parcursul meu o să fie în domeniul muzical.

Ai fost întotdeauna un bărbat care a atras femeile? În adolescență. cum era legătura dintre tine și sexul frumos?

Sincer să fiu, am fost un timid toată viața, însă când eram mic eram groaznic de timid. Deci, legătura mea cu sexul frumos în adolescență a fost și nu prea, pentru că teama de eșec era mai mare decât dorința de a aborda persoana respectivă.

Ai fost până în prezent îndrăgostit cu adevărat?

Îndrăgostit am fost cu siguranță. Uitându-mă în urmă, nu cred că am iubit cu adevărat și spun asta pentru că am ajuns să înțeleg că iubirea este ceva matur, profund, complex, ceva ce nu poți înțelege la 20 de ani.

Chiar dacă la prima vedere ne îndrăgostim de fizic, nu e nevoie să ne oprim aici. Pentru mine, dacă trupul frumos nu e susținut și de o personalitate frumoasă și o minte care are ceva de spus, atunci atracția se consumă foarte repede. Conexiunea dintre noi, chimia, personalitatea femeii, sunt lucruri care au pentru mine importantă mai mare decât aspectul fizic.

Ești o persoană fericită? Sau o persoană care se bucură de ce i se întâmplă?

O persoană fericită se bucură de ceea ce i se întâmplă și își manifestă recunoștința față de asta. Aș spune că fericirea, la fel ca și iubirea, e un sentiment matur și profund, pe care ajungi să-l înțelegi dacă vrei asta și depui energie pentru asta. Sunt un om liniștit, recunoscător și bucuros pentru tot ceea ce i se întâmplă. Eu caut fericirea în mod activ; nu cred că fericirea îți pică din cer: trebuie să muncești pentru ea.

Ce nu ai făcut niciodată și ți-ai dori să faci?

Îmi doresc multe lucruri și nu știu cum să le pun pe o listă a priorităților, într-o ordine anume. Mi-aș dori, de exemplu, să sar cu parașuta.

Minte, trup și suflet. Cât timp aloci acestor trei aspecte importante din viața oricărui om?

Cred că le aloc un timp egal; mă ghidez după dictonul Mens sana în corpore sano. De trup trebuie să ai grijă, pentru că el te poartă prin viață. Merg zilnic la sală, mănânc sănătos și mă țin departe de vicii sau activități care mi-ar putea afecta sănătatea. Legat de minte – îmi place să citesc cărți care mă ajută să mă dezvolt și să mă înconjor de oameni de la care am ce învăța. În privința sufletului – muzică, familia și prietenii mă ajută să am grijă de sufletul meu.

Când simți că nu mai poți, când simți că vrei să fugi de toți, cine îți este aproape, unde te ascunzi?

Nu simt că vreau să fug, pentru că e mai ușor să fugi, decât să-ți învingi temerile sau problemele. A fugi nu înseamnă a rezolva problemele, ci a le ascunde sub covor. Mai am și eu momente în care vreau să mă deconectez și atunci prefer să fiu alături de familie – în special de copiii fratelui meu, care îmi umplu sufletul de bucurie de fiecare dată.

Care-ți sunt tehnicile de relaxare, în afară de muzică? Ce te pasionează în afară de muzică? Te întreb pentru că am văzut o distribuire pe pagina ta de Facebook de la BBC Earth - Blue Planet II: Predictions for the future of our oceans, alta despre păduri, plus altele.

Îmi place mult să fac sport, iar asta mă relaxează și îmi dă energie și sănătate psihică. Mă interesează și alte lucruri în afară de cele cu care mă întâlnesc zi de zi și da, aspecte precum sănătatea planetei ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți. Cei mai mulți oameni trăiesc de parcă ar fi nemuritori, fără să le pese de ceea ce se întâmplă în afara existenței lor și din această cauză vedem filmulețe cu păduri tăiate, oceane pline de plastic etc..

Crezi că românii sunt triști? Așa umblă vorba...

Nu cred că suntem triști, ci cred că suntem un popor care avem prea multe griji. Deasemenea cred că suntem și comozi, ne mulțumim cu puțin și nu suntem activi în căutarea fericirii. Multe lucruri se întâmplă pentru că acționezi.

De ce crezi că avem nevoie pentru a zâmbi mai des și pentru a fi mai buni?

Cred că e de ajuns să realizezi că viața e un dar și trebuie să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai și să zâmbești drept mulțumire.