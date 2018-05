Îmi plac serviciile de taxi dintr-un singur motiv: am avut parte de cele mai interesante discuții din lume. Am făcut campanie politică, am dezbătut egalitatea de gen, ba chiar am descoperit rubedenii și prieteni comuni. Ca să vezi unde dai și de unde răsare verișoara.

Azi dimineață (unde dimineață este un termen relativ), m-am încins la povești cu un șofer care avea, ce surpriză, frați plecați ”în afară”, la muncă. În Suedia. Poveștile lor l-au revoltat profund pe Marinel pentru că nu făceau altceva decât să arate ce știm toți: cum de la alții se poate, dom”le, și la noi nu? Și la noi trebuie să se schimbe ceva, să se întâmple ceva că altfel o să ajungem rău de tot, domnișoară. Vă spun, așa nu se mai poate, trebuie făcut ceva, bombănea Marinel amărât.

Discursul șoferului este o bună ilustrare a faptului că suntem născuți, așadar, în zodia statului pe gânduri și avem ascendent în Meh. Așteptăm noi toți din cer un miracol. Să se întâmple ceva, cum s-ar spune. Acest ”să se facă”, frate cu ”să se schimbe” este, cred, unul dintre brandurile noastre de țară. Desigur, alături de oaia sfântă (statuie vie, desigur) și sfânta lene (sport național, tot desigur).

Am vrut să îmi cer scuze la începutul acestui paragraf pentru că ce urmează să vă spun e banal, e trâmbițat sus și tare și nu vă schimbă vieți. M-am întors ca la Buzău (ce-mi plac glumele mele) și m-am hotărât să îmi asum delirul hipiot. Fiți atenți și pregătiți pentru marele adevăr exclusiv, în direct și în prime time sau oricare ar fi echivalentul de maximă audiență pe internet: Schimbarea începe cu fiecare dintre noi și începe cu gesturi mici, de la mucul de țigară pe care azi nu îl mai arunci pe jos până la schițarea unui zâmbet, cât de mic și de amărât în colțul gurii că azi e vineri. Sau a ieșit soarele.

La noi simțul civic e așa, ca o scânteie. Când și când se aprinde, scandează două lozinci și pleacă sperând că se va schimba ceva. Bunul simț e ca o capră neagră. Toată lumea a auzit de ea, unii dintre noi au vazut-o prin poze dar restul nu se vor lovi niciodată de ea în țara lui ”ba pe-a ma-tii!”

Schimbarea asta, întocmai ca fericirea, e o alegere conștientă și asumată pe care trebuie să o facă fiecare dintre noi în fiecare zi. Altfel o să alergăm la nesfârșit în jurul cozii sperând ca la un moment dat să se prindă singură. Sau măcar să o țină cineva pentru noi ca să o putem prinde.

